Direct na het vertrek van John Heitinga baarde Ajax-aankoop Oscar Gloukh nogal wat opzien. Hij plaatste een mysterieuze Instagram-story en veel fans vragen zich af wat hij daarmee bedoelde

Heitinga kreeg donderdag te horen dat hij per direct op non-actief is gezet door Ajax. De clubleiding van de Amsterdammers zag geen aanknopingspunten meer bij de coach en dus werd hij samen met zijn assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom de laan uitgestuurd. Fred Grim zal voorlopig de honneurs waarnemen bij de noodlijdende Amsterdammers. In de periode onder Heitinga werd er vijf keer gewonnen, vijf keer gelijk gespeeld en vijf keer verloren. Grim zit aanstaande zondag voor het eerst op de bank in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Oscar Gloukh

Een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax onder Heitinga, was Gloukh. De Israëlier die afgelopen zomer voor een kleine vijftien miljoen euro overkwam van Red Bull Salzburg is vaste basisspeler in Amsterdam. Met vier goals en twee assists in elf Eredivisie-wedstrijden is ook zijn moyenne niet onaardig. Toch was zijn begin nogal lastig bij Ajax. Zo kwam in een uitgebreid stuk van ESPN naar buiten dat Gloukh nogal schrok van het niveau bij Ajax en in de eerste weken werd hij niet op zijn favoriete positie gebruikt.

Gloukh kwam na het ontslag van Heitinga ook direct met een story. Op de mysterieuze story is hij zelf te zien tijdens een Ajax-wedstrijd. Daarbij plaatst Gloukh twee emoticons, een hartje en een biddende emoji. Vervolgens zette de aanvaller geen tekst bij de foto, wat Ajax-fans aan het denken doet zetten. Sommige supporters vragen zich af of Gloukh ook blij is met het vertrek van Heitinga bij de Amsterdamse club.

Reacties uit de spelersgroep

Verder is het vooralsnog opvallend stil qua reacties vanuit de spelersgroep aangaande het ontslag van Heitinga. Belangrijke spelers als Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Remko Pasveer hebben vooralsnog niet van zich laten horen. De verwachting is dat rond de wedstrijd tegen Utrecht spelers meer zullen antwoorden op vragen over Heitinga.

