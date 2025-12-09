Patrick Kluivert zal dinsdagmiddag genoten hebben van zijn 18-jarige zoon. Shane Kluivert schitterde namens FC Barcelona in de Youth League met twee goals. Mede dankzij de doelpunten van de jonge aanvaller won Barça met 4-3 van Eintracht Frankfurt.

Kluivert heeft zijn totaal nu op drie treffers gezet in dit Youth League-seizoen. De onder 19 van FC Barcelona staat na zes wedstrijden op dertien punten. PSV (acht uit zes) en Ajax (zeven uit vijf) doen ook allebei mee aan de jeugdvariant van de Champions League.

De jongste zoon van Patrick mag af en toe ook als invaller meedoen met Jong Barcelona in de nationale competitie, maar kwam in zes wedstrijden (één keer basis) nog niet tot scoren. Barcelona Atlètic komt uit op het vierde niveau van Spanje.

Keuze voor Nederland of Spanje

Shane heeft met Justin (Bournemouth), Ruben (Olympique Lyon) en Quincy (Zeeburgia, amateurs) nog drie voetballende broers. Daarvan speelde Justin al elf interlands voor het Nederlands elftal. Zijn jongste broertje hoopt in zijn voetsporen te treden. Momenteel is Shane international van Oranje onder 19.

Onlangs werd hem gevraagd of hij wel eens twijfelt over zijn interlandcarrière, omdat Shane een groot deel van zijn leven in Spanje heeft gewoond. "Mijn vrienden vragen me ook weleens of ik voor Spanje wil uitkomen, maar ik heb altijd gezegd dat mijn hart in Nederland ligt", was hij duidelijk in gesprek met ESPN. "Ik vind het superfijn om voor Nederland uit te komen. Dit is mijn land."

Teamgenoot van Lamine Yamal

Een paar jaar geleden speelde Kluivert nog in de jeugd samen met Lamine Yamal en Pau Cubarsi. Zij schitteren inmiddels in het eerste elftal van FC Barcelona. Yamal wordt zelfs gezien als één van de beste spelers ter wereld. "Het is prachtig om te zien hoe ze nu op het hoogste niveau in La Liga en in de Champions League spelen. Zelf probeer ik elke dag mijn best te doen en iedere dag beter te worden. Dat is het enige dat ik kan doen."

Kluivert heeft onlangs een nieuw contract aangeboden gekregen van Barcelona, weet Fabrizio Romano. Zijn huidige overeenkomst loopt aan het einde van dit seizoen af.