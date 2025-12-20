Nino van der Meijde (19) treedt niet in de voetsporen van ex-topvoetballer Andy van der Meijde. Hij maakt niet naam in de voetbalwereld, maar in die van de muziek. Als dj Ninochello is hij hard aan het doorbreken.

Nino is de zoon van ex-topvoetballer Andy van der Meijde en Melisa Schaufeli. Zo kent tv-kijkend Nederland hem althans uit de realityserie 'Andy & Melisa'. De voormalig speler van onder meer Ajax en Inter is niet zijn biologische vader. Dat is Octave Durham, een kunstrover die onder meer twee werken van Vincent van Gogh uit een museum stal.

"Door het dak"

In gesprek met RTL Boulevard vertelt Nino vol trots dat zijn muzikale loopbaan lekker van de grond komt. "De dj-carrière van Nino van der Meijde gaat sinds de realityserie door het dak! Tot grote vreugde van Andy en Melisa", schrijft het programma op Instagram.

Nino zegt: "Vanaf mijn vijftiende of zestiende ben ik al bezig met deejayen natuurlijk. Dat ging gewoon goed. Ik had niets te klagen. Nu ontploft het gewoon. Het is gewoon niet normaal." Zijn moeder voegt toe: "Ik had het niet verwacht. Ik ben blij dat hij gewoon aan het werk is. Dat hij weer een missie in zijn leven heeft. Dolfijnentrainer was toch niet alles."

Trots

Pa Andy zegt: "Ik weet dat hij het kan. Als je er dan met de pet naar gaat gooien is het zonde. Dat moet hij dus niet doen, maar hij is goed bezig nu. Ik ben trots op hem, zeker. Iedereen is gek op hem. Je hoort op straat heel veel: Nino! Het is hem ook gegund."

In zijn profiel op Spotify staat: "Nino van der Meijde wilde altijd al DJ worden en is van kleins af aan bezig met muziek. Nino is de zoon van Melisa Shaufeli, de vrouw van Andy van der Meijde. Nino heeft de Pioneer DJ school gedaan, dus je hoeft hem niet uit te leggen hoe hij moet draaien en mixen. Sinds kort is hij ook zelf muziek aan het produceren. Samen met MC-zanger Rik Nijman heeft hij nu de DJ act Niet te verMeijde opgericht."