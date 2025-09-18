PSV heeft de zestienjarige spits Seb Huntelaar binnengehaald. De zoon van voormalig international Klaas-Jan Huntelaar verruilt de jeugdopleiding van Vitesse voor Eindhoven, waar hij een contract tekende tot de zomer van 2028.

Net als zijn vader is Seb spits en stond hij in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder Ajax, FC Utrecht en FC Twente. Bij Vitesse gold hij al als een groot talent. Eerder dit jaar debuteerde Huntelaar junior voor Oranje onder 16.

PSV betaalt minimaal 180.000 euro aan Vitesse voor de komst van Huntelaar, die aansluit bij het Onder 17-team in Eindhoven. Aanvankelijk leek de spits transfervrij te kunnen vertrekken, net als veel andere jeugdspelers, nadat Vitesse anderhalve maand geleden uit het profvoetbal was gezet. Maar door de onverwachte terugkeer van de Arnhemmers in de Keuken Kampioen Divisie moet PSV alsnog een zogenoemde poolvergoeding voldoen: een compensatie voor de opleidingsjaren van jeugdspelers. Dat komt neer op 30.000 euro per jaar voor Vitesse.

In de voetsporen van papa

Zoon Seb treedt in de voetsporen van zijn vader Klaas-Jan, die in 2000 de overstap maakte van De Graafschap naar PSV. Twee jaar later debuteerde Huntelaar senior in het eerste elftal, al bleef het bij die ene wedstrijd voor de Eindhovenaren.

Zijn pad, zijn verhaal. Welkom bij PSV, Seb 👊#CreatingStarsTogether — PSV (@PSV) September 18, 2025

Later droeg hij het shirt van onder meer sc Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. Daarnaast speelde hij 76 interlands voor Oranje. Met 42 doelpunten bezet Klaas-Jan Huntelaar de derde plek op de eeuwige topscorerslijst, achter Memphis Depay en Robin van Persie.

Geboren in Madrid

Seb werd op 8 april 2006 geboren in Madrid, destijds de speelstad van zijn vader bij Real Madrid. De zestienjarige jeugdinternational sluit nu aan bij de PSV Academy en maakt daar deel uit van de Onder 17.

Huntelaar Junior is niet de enige zoon van een voormalig international in de jeugdopleiding van PSV. Ook Liam van Nistelrooij (17), zoon van oud-topspits Ruud van Nistelrooij, en Jairo Beerens (16), zoon van ex-aanvaller Roy Beerens, maken daar deel van uit.