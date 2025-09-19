Zinedine Zidane is een van de grootste helden in de geschiedenis van het Franse voetbal. Zo werd hij in 1998 wereldkampioen met 'Les Blues'. Zijn zoon Luca (27) bewandelt een andere weg.

Luca Zidane komt niet meer voor Frankrijk, maar voor Algerije uit. Hij hoopt als doelman voor het land waar de roots van zijn vader liggen uit te komen op het WK voetbal in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de overstap naar Algerije goedgekeurd.

Luca Zidane kwam bij de junioren uit voor Frankrijk. De 27-jarige tweede van vier zonen van Zinedine doorliep de jeugdopleiding bij Real Madrid. Hij speelt op het tweede niveau in Spanje voor Granada. Algerije kan in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Somalië volgende maand kwalificatie voor het WK zeker stellen.

Zinedine Zidane

Zinedine Zidane werd wereldkampioen met Frankrijk in 1998. In de WK-finale van 2006 werd hij van het veld gestuurd nadat hij de Italiaan Marco Materazzi een kopstoot had gegeven.

Zidane was tot en met 2021 trainer van Real Madrid, met wie hij 2 keer landskampioen van Spanje werd en 3 keer de Champions League won. In de zomer van 2021 besloot hij een punt te zetten achter zijn 2e periode bij Los Blancos. Sindsdien heeft hij geen club meer getraind.

Frankrijk

Zidane heeft laten weten dat hij in de toekomst bondscoach van Frankrijk wil worden. Nu is Didier Dechamps nog de grote leider van Les Blues. Wie weet komt er na het WK 2026 een kans voor Zidane. Al zal hij ook wel graag willen samenwerken met Barcelona-speler Lamine Yamal. Zidane is fan van de tiener.

"Als je Lamine ziet spelen, bijvoorbeeld in de halve finale tegen Inter Milaan, in de tweede helft, ik bedoel, zoiets heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Het is zeldzaam om zoiets te zien op dit niveau", zei Zidane tijdens een evenement in Parijs. "Het is indrukwekkend om iemand met zo'n dominant spel te zien. Dat is echt fantastisch. Elke generatie heeft zijn speler en de speler van deze jongens (wijst naar jongeren in het publiek, red.) is Lamine."