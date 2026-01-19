Maximilian Ibrahimovic heeft maandagavond zijn debuut voor Jong Ajax gemaakt. De 19-jarige zoon van Zlatan kwam tegen Roda JC als invaller binnen de lijnen. Ibrahimovic senior debuteerde in augustus 2001 voor Ajax 1.

De linksbuiten kwam vorige week over van AC Milan, waar hij voor het tweede elftal in de Serie D speelde. Ibrahimovic speelt op huurbasis voor Ajax, maar de Amsterdammers hebben wel de optie om hem voor 3,5 miljoen euro over te nemen in de zomer.

Roda JC kwam na 24 minuten op voorsprong in Amsterdam, dankzij een doelpunt van Jack Cooper-Love. In de 33e minuut zorgde Tijn Peters met zijn eerste treffer in het betaalde voetbal voor de gelijkmaker. De 19-jarige middenvelder deed dat in zijn negentiende wedstrijd voor Jong Ajax. Dankzij een goal van Anthony van der Hurk twee minuten later gingen de bezoekers met een 2-1 voorsprong rusten op De Toekomst.

Aanvoerder Nassef Chourak zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker. Ibrahimovic kwam een ruim kwartier voor tijd binnen de lijnen. In die tijd wist hij zijn stempel nog niet te drukken, maar ontving hij wel een gele kaart. Er werd niet meer gescoord.

Opvallende foto met teamgenoot

Ibrahimovic zat in de eerste helft op de bank naast Damian van der Vaart, de zoon van Rafael. Het was grappig dat de twee tieners dat deden, aangezien hun vaders samen in het eerste elftal van Ajax speelden. Daar hadden Zlatan Ibrahimovic en Rafael van der Vaart het regelmatig met elkaar aan de stok.

Alles over de Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.