Zorg minder voor Arne Slot: sterspeler verlengt na slopende onderhandelingen officieel contract

Mohamed Salah heeft een definitieve keuze gemaakt over zijn toekomst als voetballer. De begeerde Egyptenaar heeft zijn contract bij Liverpool officieel laten verlengen. Arne Slot houdt daardoor zijn absolute sterspeler binnenboord.

De verlenging van Salah was lange tijd onderwerp van gesprek in Engeland. Zo zou er interesse geweest zijn vanuit Saudi-Arabië en zou de buitenspeler zelf ontevreden zijn geweest over de lange tijd die hij moest wachten voor hij een aanbod van Liverpool kreeg. Nu is er dus geen twijfel meer en heeft Salah een contract tot de zomer van 2027 getekend. De kans is daarmee groot dat de 32-jarige buitenspeler zijn loopbaan afsluit bij The Reds.

Salah kent dit seizoen weer een absoluut topjaar in zowel de Champions League als de Premier League. De buitenspeler staat in 31 competitieduels op 27 doelpunten en zeventien assists. In de Champions League staat de teller op drie goals en vier assists in negen wedstrijden. In het miljardenbal kunnen er geen goals meer bijkomen, maar in de Premier League wel. Daar staat Liverpool bovenaan en is de ploeg van Slot dicht bij de landstitel.

'Ik geloof in ons'

Via de site van Liverpool gaf Salah aan erg verguld te zijn met zijn contractverlenging. "Natuurlijk heb ik er veel zin in. Wij hebben een erg goed team nu. Daarvoor hadden we ook een sterke groep, maar ik heb bijgetekend omdat ik het hier leuk vind en ik geloof in het feit dat we nog meer prijzen kunnen pakken. Ik heb hier mijn beste jaren gehad. Ik speel hier al acht jaar en hopelijk wordt het tien. Ik hou van het leven en het voetbal hier."

Ook heeft Salah nog een boodschap voor de Liverpool-fans. "Ik wil tegen de supporters zeggen dat ik echt heel erg blij ben dat ik hier langer mag blijven. Ik heb bijgetekend omdat ik het gevoel heb dat we samen nog meer prijzen kunnen gaan winnen. Blijf achter ons staan en wij blijven ons best doen. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog meer prijzen winnen."

