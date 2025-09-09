Het slot van de transfermarkt was chaotisch bij Ajax. Brian Brobbey en Bertrand Traoré verkasten naar Sunderland, terwijl oude bekende Kasper Dolberg werd opgepikt bij Anderlecht. Dat was fout in de ogen van Danny Blind.

Dat onthult Valentijn Driessen bij De Wandelgangen van Vandaag Inside. "Danny vond dat Brobbey verkocht moest worden door Ajax en er geen spits moest terugkomen", schetst de journalist van De Telegraaf. "Ja, dat kan natuurlijk niet", beoordeelt Driessen.

"Dat heeft Alex Kroes (technisch directeur van Ajax, red.) natuurlijk wel goed gezien", vindt Driessen. Blind was van mening dat Ajax met Wout Weghorst en Traoré een prima invulling had in de spits. "Maar Traoré is natuurlijk gewoon over. Die verkocht Kroes dan ook direct en daarom mocht hij Dolberg kopen."

Keuze voor talent in plaats van routine

Driessen geeft Blind wel gelijk als het gaat om de vervanging van Jordan Henderson. Ajax sprak de hoop uit een ervaren defensieve middenvelder te willen strikken. Maar in plaats daarvan kwam het uit bij de 20-jarige James McConnell, die voor één seizoen wordt gehuurd van Liverpool. "Ik begrijp wel heel goed dat Danny Blind niet tevreden is met zijn komst", aldus Driessen.

"Blind wilde natuurlijk zijn zoon terughalen. Ajax kon Daley Blind, die een Ajax-clausule in zijn contract had, voor een paar ton terughalen. Alleen John Heitinga wilde dat niet", verzekert Driessen. Ook Het Parool meldde al dat Blind senior graag een rol voor zijn zoon bij Ajax had gezien. Het is onduidelijk of dit aanleiding was voor het aanstaande vertrek van Danny Blind in de raad van commissarissen.

Vertrek als lid rvc

Blind kondigde enkele dagen na het sluiten van de transfermarkt aan dat hij afscheid gaat nemen. "Er is een tijd van komen en van gaan. Ik kijk met voldoening naar de sportieve successen in het verleden. Ik hoop dat de weg naar boven verder wordt gevolgd. Voor mij is het goed om mijn aandacht meer op andere zaken te kunnen richten", sprak hij in een persbericht.

