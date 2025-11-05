Robin van Persie had op zijn meest recente persconferentie wederom vervelend nieuws over de ziekenboeg van Feyenoord. Waar de club al kampt met vele blessures, is nu ook Hwang In-Beom voor langere tijd uitgeschakeld.

Van Persie heeft donderdag voor de Europa League-wedstrijd bij VfB Stuttgart niet de beschikking over middenvelders Hwang In-beom, Sem Steijn en Oussama Targhalline. Hwang is zelfs zes tot acht weken uitgeschakeld met een blessure.

'Heel teleurstellend'

"Er waren dit seizoen vanaf het begin al een aantal blessures en helaas is dat nu nog erger geworden", zei Van Persie tijdens een persconferentie. "Hwang staat er niet positief voor. Hij heeft een blessure opgelopen en zal er naar verwachting zes tot acht weken niet bij zijn. Heel teleurstellend, vooral voor Hwang. Wij gaan hem ook zeker missen."

Steijn viel zaterdag tijdens de gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam (3-1) uit en mist de wedstrijd tegen Stuttgart ook. "Sem heeft apart getraind vandaag. Het gaat de goede kant op. Maar waar ik al een beetje bang voor was na zaterdag, is dat hij nog niet volledig fit is voor dit duel."

Puzzelen voor Van Persie

Voor Van Persie zal het dus puzzelen worden op het middenveld in de komende wedstrijden, want Jakub Moder ligt er al sinds het begin van het seizoen uit. Op dit moment zijn Luciano Valente en Quinten Timber de enige fitte middenvelders. Van Persie gebruikte in de voorgaande wedstrijden dat er personeelstekort was op het middenveld de vleugelverdediger Gijs Smal in de as. De coach liet op de persconferentie nog niets los over of dit ook een eventuele oplossing kan zijn in wedstrijd tegen VfB Stuttgart.

De Rotterdammers hopen in Stuttgart te kunnen gaan voor de tweede Europa League-zege van dit seizoen. In de laatste speelronde werd er gewonnen van het Griekse Panathinaikos, maar in de twee voorgaande wedstrijden ging Feyenoord onderuit tegen Aston Villa en SC Braga.

In de competitie gaat het de Rotterdammers nog altijd voor de wind. Tegen PSV werd er voor het eerst dit seizoen verloren, maar op doelsaldo is Feyenoord nog steeds koploper. De laatste competitiewedstrijd werd met 3-1 gewonnen van FC Volendam.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.