Duitsland is begonnen aan de WK-kwalificatie met een nederlaag die hard aankwam, niet alleen bij de fans maar ook bij Bastian Schweinsteiger. De 41-jarige oud-international, tegenwoordig analist, zat zichtbaar aangeslagen voor de camera. Het was niet de uitslag, maar zijn veelzeggende reactie die bleef hangen.

Na het laatste fluitsignaal in Bratislava kon Schweinsteiger zijn gevoel niet verbergen. "Ik moet even nadenken… wanneer heb ik voor het laatst Duitse fans hun eigen spelers zien uitjouwen en wegwuiven? Dat deed me zo’n pijn in mijn hart", zei de wereldkampioen van 2014 live op Duitse televisie, terwijl hij duidelijk geëmotioneerd was.

De wedstrijd zelf was voor Duitsland een complete teleurstelling. In de openingsronde van de WK-kwalificatie verloor de ploeg van Julian Nagelsmann met 2-0 van Slowakije, mede door een treffer van oud-Feyenoorder David Hancko. Kansen waren schaars, de verdediging oogde wankel en na de 1-0 zakte de Mannschaft volledig door het ijs.

'Geen minuut geloofd dat we zouden winnen'

Schweinsteiger spaarde zijn landgenoten niet. "Het spijt me, maar ik geloofde geen minuut dat we zouden winnen. We waren echt slecht, gaven geen goede passes en straalden totaal geen dreiging uit. Onze lichaamstaal na de 0-1 was meteen verdwenen", klonk het harde oordeel van de voormalig international.

Volgens de oud-middenvelder ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de spelers. "Nagelsmann kan de hele avond praten. de spelers moeten het zelf beseffen. Als je iets wilt winnen, moet je veerkracht tonen. En dat heb ik vandaag niet gezien", stelt Schweinsteiger. Ook de Duitse pers spaarde de ploeg niet en sprak van een historische blamage. Kranten spraken over een debacle, een chaotische verdediging zonder leiderschap en een team dat met schaamte terugkeert uit Slowakije.

Sprookjeshuwelijk ten einde

De harde woorden kwamen op een moment dat Schweinsteiger privé ook al een lastige periode doormaakt. In de zomer strandde zijn huwelijk met oud-tenniskampioene Ana Ivanovic na negen jaar. Ondanks de pijnlijke breuk bereikten de twee een akkoord over hun gezamenlijke bezittingen en de zorg voor hun drie kinderen. Hun advocaat benadrukte dat dit 'zonder schandalen en drama' was geregeld.

Duitsland staat meteen onder druk

Voor Duitsland is de situatie intussen zorgwekkend. Er zijn nog maar vijf groepsduels te spelen en alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Met Noord-Ierland en Luxemburg als volgende tegenstanders moet de ploeg van Nagelsmann snel orde op zaken stellen. Positief is dat Duitsland alles nog in eigen hand heeft, al sloot Schweinsteiger zijn analyse somber af: "Als we zo spelen, mogen we blij zijn als we ons überhaupt kwalificeren."

