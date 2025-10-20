Jamie Carragher is absoluut niet te spreken over de vorm van Mohamed Salah bij Liverpool. De oud-verdediger en clubicoon van The Reds opteert zelfs voor een wissel. Salah naar de bank en Jeremie Frimpong in de basis.

Salah staat inmiddels op zeven duels zonder doelpunt, als je de penalty's van de Egyptenaar niet meetelt. De langste reeks wedstrijden zonder velddoelpunt sinds hij zijn handtekening onder een contract bij Liverpool zette. De 33-jarige buitenspeler heeft sowieso geen flitsende start van het seizoen. In elf officiële wedstrijden staat de teller nu op drie goals en drie assists. Een redelijk moyenne, maar veelvraat Salah zal er absoluut niet tevreden mee zijn.

'Salah moet naar de bank'

Carragher is van mening dat Salah daar ook voor geslachtofferd moet kunnen worden. Arne Slot blijft hem telkens in de basis zetten, maar als het aan de oud-verdediger ligt, dan moet dat anders. "We zijn nu op een punt waar hij niet elke week meer basisspeler moet zijn. Dit gaat wel een vraagstuk voor Slot worden. Ik denk niet dat Salah zoals Virgil van Dijk de eerste naam op het wedstrijdformulier moet zijn."

Carragher kijkt naar de wedstrijden die er voor Liverpool aankomen, de uitduels tegen Eintracht Frankfurt (Champions League) en Brentford (Premier League). De Engelsman is van mening dat Salah in een van die twee wedstrijden op de bank moet beginnen. Carragher is van mening dat dit alleen voor uitwedstrijden geldt, want hij vindt dat Salah in thuiswedstrijden altijd moet starten.

Liverpool

Bij Liverpool heerst sowieso al geen feeststemming, aangezien de laatste vier wedstrijden verloren gingen. Tegen Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea en Manchester United kwam de ploeg van Slot niet als beste uit de bus. Voor de Nederlandse trainer de eerste keer in zijn loopbaan dat hij een dergelijke verliesreeks meemaakt. Door de nederlagen staat Liverpool nu derde in de Premier League. Het gat op koploper Arsenal is al gegroeid naar vier punten.

Jeremie Frimpong

Carragher is van mening dat Slot beter een beroep kan doen op Jeremie Frimpong in uitwedstrijden. "Misschien kan de coach beter naar hem kijken. Frimpong kan de vleugelverdediger ook helpen om defensief beter te zijn. Het geeft je ook wat meer snelheid aan de flanken, zoals je kon zien bij zijn invalbeurt."

