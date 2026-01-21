Newcastle United ontsnapte al vroeg in de wedstrijd aan een directe rode kaart tegen PSV. Scheidsrechter Daniel Siebert greep resoluut naar zijn gele kaart, maar in de ogen van velen had dat ook zomaar een rode prent kunnen zijn.

PSV beleefde een bijzonder lastige avond op St. James’ Park tegen Newcastle United. Al binnen acht minuten keek de ploeg tegen een achterstand aan, maar zo’n twintig minuten later leek het duel te kantelen. In Eindhoven werd namelijk gedacht dat een rode kaart onvermijdelijk was na een keiharde charge op Joey Veerman.

Newcastle-aanvoerder Bruno Guimarães had een kiezelharde tackle op Veerman. De Braziliaanse middenvelder leek zijn voet over de bal heen te zetten op de enkel van de PSV'er, maar volgens scheidsrechter Siebert volstond een gele kaart. Veerman en Peter Bosz waren woest op de arbiter, want zij vonden het overduidelijk meer dan alleen gele prent. De VAR ging nog wel even kijken, maar besloot niet in te grijpen. Guimarães ontsnapte daarmee aan een rode kaart.

Anthony Gordon puts Newcastle 2-0 up ⚫⚪



But is Bruno Guimaraes lucky to still be on the pitch? 🤔 pic.twitter.com/kbq2clLev9 — Match of the Day (@BBCMOTD) January 21, 2026

Voormalig toparbiter Mario van der Ende was in ieder geval duidelijk met zijn oordeel. "Is er geen VAR bij Newcastle United tegen PSV? Een duidelijke overtreding op Joey Veerman", liet hij weten op X.

Kort daarna ging het helemaal mis voor PSV. Yarek Gasiorowski liep te slapen met een te korte terugspeelpass en zag hoe doelpuntenmaker Yoane Wissa breed legde op Anthony Gordon. De aanvaller vond vervolgens eenvoudig het lege doel: 2-0.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.