De UEFA heeft voor de belangrijke Champions League-wedstrijd tussen PSV en Newcastle United een oude bekende van de Eindhovenaren aangewezen als scheidsrechter. Daniel Siebert staat dinsdagavond in het St. James’ Park aan het roer van de ontmoeting en krijgt daarmee opnieuw een prominente rol in een duel met PSV. Dit weten we over de Duitse toparbiter.

De 41-jarige Siebert is geen onbekende op het hoogste niveau. De deeltijdleraar begon zijn scheidsrechtersloopbaan in 1998 en werd in 2007 door de Duitse voetbalbond (DFB) aangesteld als Bundesliga-scheidsrechter. Inmiddels behoort hij tot de eerste UEFA-categorie, een groep arbiters die door de Europese bond tot de top wordt gerekend. In St. James' Park wordt Siebert geassisteerd door landgenoten Rafael Foltyn en Jan Seidel. Daniel Schlager fungeert als vierde official, terwijl Bastian Dankert en Robert Schröder vanuit het VAR-centrum meekijken.

Vierde ontmoeting met PSV

Voor PSV is het al de vierde keer dat het te maken krijgt met Siebert. Eerder dit seizoen floot hij nog de overtuigende 6-2 zege op Napoli. Dat duel kreeg een opvallend staartje, toen Napoli-spits Lorenzo Lucca zijn ongenoegen over een beslissing kenbaar maakte. Na een stevig duel met PSV-verdediger Armando Obispo belandden beide spelers op de grond, waarna Lucca met een vinger langs zijn slaap richting de scheidsrechter gebaarde. Siebert vatte dat op als een belediging en trad resoluut op.

Ook vorig seizoen kruisten PSV en Siebert elkaars pad, in de tussenronde van de Champions League tegen Juventus (2-1 verlies). Ruim een jaar eerder leidde hij het duel met RC Lens in het Philips Stadion, dat PSV met 1-0 wist te winnen. In die drie wedstrijden deelde Siebert in totaal zeven gele kaarten uit.

Niet onomstreden reputatie

Siebert staat bekend als een scheidsrechter die strak op de regels zit, iets wat hem niet altijd populair maakt. Zo kwam hij in het verleden in aanvaring met Neymar. Tijdens het Champions League-duel tussen PSG en Maccabi Haifa (1-3) gaf de Duitser de Braziliaan een gele kaart vanwege zijn manier van juichen. Neymar reageerde woedend en sprak op X van een 'totaal gebrek aan respect'.

Tijdens het WK 2022 in Qatar raakte Siebert óók in opspraak. Hij werd ervan beschuldigd bewust fysiek contact te hebben gemaakt met de Tunesische middenvelder Ellyes Skhiri bij een beslissende aanval van Australië, die mogelijk tegengehouden had kunnen worden door Skhiri. Het leidde uiteindelijk tot een doelpunt, dat was genoeg voor een 1-0 overwinning voor Australië.

Belangrijke kraker voor PSV tegen Newcastle

PSV kan woensdagavond een héél belangrijke stap zetten richting de tussenronde van de Champions League. Bij een resultaat op St. James' Park zijn de Eindhovenaren zeker van de volgende ronde van het miljardenbal. De wedstrijd begint om 21.00 uur (Nederlandse tijd).

