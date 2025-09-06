Spelers krijgen steeds meer macht inzake transfers. De laatste jaren zie je steeds vaker dat voetballers een overgang forceren door bijvoorbeeld niet op te komen dagen op een training. Werkweigering gebeurt in alle soorten en maten.

Alexander Isak is het recentste voorbeeld van werkweigering. Hij wilde weg bij Newcastle United om de stap te maken naar het Liverpool van Arne Slot. Heel de zomer duurde de soap; op de laatste dag kwam het rond. Isaks methode had dus succes, want al die tijd trainde hij niet mee met The Magpies.

In een verder verleden deden Antony en Mohammed Kudus hetzelfde bij Ajax. In 2022 forceerden zij op die manier transfers naar de Premier League. Teun Koopmeiners deed het om van Atalanta naar Juventus te gaan en Jordan Teze sloeg trainingen bij PSV over om vervolgens bij Monaco te tekenen.

'Hij nam Bacardi mee'

Werkweigering is niet nieuw, maar neemt wel steeds ergere vormen aan. In de Cor Potcast wordt het ook besproken. Voormalig Sparta-speler Bart Vriends maakte het ook mee, al laat hij in het midden om wie het ging. "We gingen op trainingskamp naar Marbella, maar hij weigerde mee te gaan. Werd de volgende dag gesommeerd door de club toch te komen. Kwam met frisse tegenzin in zijn eentje van het vliegveld, fles Bacardi onder zijn arm", weet Vriends nog.

"Hij had besloten: ik ga deze week niet trainen, ik ga deze fles leegdrinken. Toen heeft hij toch getraind die middag. Hij heeft de hele training verziekt, geen enkele interesse om er wat van te maken. Saboteren. Op dag 2 kon die toch vertrekken omdat het geen zin had", blikt de verdediger terug. "De fles Bacardi liet hij achter op mijn kamer en hij is vertrokken."

Eigen goals maken

Het is een van de vele voorbeelden van werkweigering. William Gallas dreigde ooit eigen goals te maken bij Chelsea omdat hij weg wilde. Althans, dat claimde de club. De Fransman ontkende het. Uiteindelijk verliet hij Chelsea voor stadgenoot Arsenal.