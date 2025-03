Pechvogel Jesper de Jong ging van de hemel naar de hel: 'Daar ga je niet voor naar Afrika'

Het geluk lachte Jesper de Jong (24) zes weken geleden nog volop toe. De Nederlandse toptennisser zorgde voor een grote verrassing door de halve finales van het ATP-toernooi in Montpellier te halen. Maar na de hemel kwam de hel, en wel in Rwanda.

Met de gewonnen punten in zijn zak kwam De Jong weer een stukje dichter bij zijn doel: de top 100 van de wereld halen op de ATP-ranglijst. De Nederlander is er al maanden bijna, want hij is nog maar een paar plekken verwijderd van die mijlpaal. Maar na Montpellier ging het in Rwanda mis, vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Pechvogel

Ineens stond er 'opgave' achter zijn naam na anderhalve gespeelde set tegen de Spanjaard Alex Marti Pujolras, die ruim tweehonderd plekken lager stond dan De Jong op de mondiale ranking. Wat was daar gebeurd? "Pech", begint de huidige nummer 105 van de wereld zijn verhaal. Alles viel samen, in negatieve zin.

'Lichaam reageerde er slecht op'

"Ik kwam daar (in Rwanda, red.) aan en werd ziekjes. Maar door mijn lagere weerstand gingen mijn verstandskiezen ontsteken. Ik moest aan de antibiotica, maar die sloegen niet aan. Mijn lichaam reageerde er slecht op. Toen moest ik snel naar Nederland om die kiezen te laten trekken."

'Dan gebeurt zoiets'

En dat terwijl De Jong juist grootse plannen had. "Die challenger-toernooien daar waren niet zo sterk bezet, dus ik had goede kansen. Maar dan gebeurt zoiets. Daar ga je niet voor naar Afrika. Het was echt zonde." De ellende ligt inmiddels alweer twee weken achter hem. Nu ligt hij zich in Murcia 'te vervelen', omdat het weer roet in het eten gooit voor de challenger in de Spaanse stad.

Helemaal fit

"Maar ik ben nu wel weer helemaal fit en heb er weer zin in", sluit De Jong de vervelende periode af. Door de vele regenval in het zuidoosten van Spanje werd zijn partij in de eerste ronde tegen de Italiaan Andrea Pellegrino telkens uitgesteld. Gelukkig, zo ervaart hij zelf, is zijn (bekende) vriendin Pien Hersman met hem mee naar Murcia. Zij is een Nederlandse topschaatsster met bijna 750.000 volgers op sociale media en ze is de dochter van schaatscommentator Martin Hersman.