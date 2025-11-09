Het had een bijzonder mooie wedstrijd moeten worden voor Ruben van Bommel, maar bij vrijwel iedereen ligt zijn geschreeuw in de topper tegen Ajax nog vers in het geheugen. De jonge buitenspeler, die afgelopen zomer voor maar liefst zestien miljoen euro de overstap maakte van AZ naar PSV, zou zondagmiddag voor het eerst terugkeren bij zijn oude club in Alkmaar. Het lot besloot echter anders.

Het noodlot sloeg enkele weken geleden in de wedstrijd tegen Ajax toe. Van Bommel raakte geblesseerd aan zijn knie en schreeuwde het uit van de pijn. "Op het moment dat het gebeurde, voelde ik eigenlijk meteen al dat het mis was", vertelde hij via de clubkanalen van PSV. De MRI-uitslag kwam tóch als een mokerslag aan: een blessure die hem hoogstwaarschijnlijk de rest van het seizoen aan de kant houdt. Voor een speler die net bezig was met een veelbelovende start bij zijn nieuwe club een zware klap.

Toekijken in jacht om koppositie

Van Bommel begon zijn avontuur in Eindhoven met overtuiging. In slechts acht wedstrijden wist hij vier keer te scoren en liet hij zien waarom PSV bereid was zo diep in de buidel te tasten. Zijn snelheid, techniek en neusje voor de goal maakten hem al snel een publiekslieveling. Maar nu moet hij toekijken vanaf de tribune, terwijl zijn ploeggenoten strijden om de koppositie in de Eredivisie.

De wedstrijd tegen AZ had een bijzondere lading kunnen hebben. Het is de club waar hij zichzelf sterk heeft ontwikkeld, waar hij gekoesterd werd en waardevolle herinneringen heeft gemaakt. Voor de AZ-fans had het wellicht een gevoel van gemengde emoties opgeroepen: hun voormalige talent terugzien, maar dan in het shirt van een directe concurrent...

Gemengde gevoelens voor Van Bommel

In plaats daarvan zal Van Bommel zondag in Alkmaar een toeschouwer zijn. Vanuit de tribune zal hij zijn nieuwe ploeg aanmoedigen, terwijl hij waarschijnlijk met gemengde gevoelens naar het veld kijkt. Het is een harde realiteit die hoort bij het leven van een topsporter. Blessures maken deel uit van het spel, maar ze komen altijd op het verkeerde moment.

AZ - PSV

Voor zowel AZ als PSV staat er zondagmiddag veel op het spel in de Eredivisie. Voor de Alkmaarders is het duel bepalend om voorlopig aansluiting te houden in de strijd om de koppositie met Feyenoord en PSV. De Eindhovenaren daarentegen hebben een overwinning nodig om de druk op Feyenoord, de huidige koploper met evenveel punten, verder op te voeren. De aftrap vindt plaats om 16.45 uur in het AFAS Stadion.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

