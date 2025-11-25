Ajax is nog altijd puntloos na vijf wedstrijden in de Champions League. Een negatief Nederlands record. Benfica voorkwam juist de vijfde nederlaag in het miljardenbal, al zijn ze in de Portugese media allerminst te spreken over het spel van de ploeg van José Mourinho.

A Bola kopte: 'Een heerlijk chocolaatje om de honger te stillen'. Het medium omschreef de wedstrijd als 'een duel tussen slecht (Ajax, red.) en minder slecht (Benfica, red.)'. De Portugese ploeg maakte weinig indruk: 'Ze leverden opnieuw een grijze prestatie'. Maar ook Ajax werd aangepakt: 'Die ploeg is heel ver verwijderd van het gevreesde team van weleer.'

'José Mourinho, veel meer resultaatgericht en pragmatisch, zal geen Benfica verwachten met overweldigend en aanvallend voetbal. De selectie, zelfs na een recordinvestering in de zomer, is onevenwichtig en laat geen grote tovenarij toe. Toch was het soms beangstigend om te zien hoe het Portugese team werd onderworpen door een tegenstander die perfect binnen hun bereik lag', was de conclusie.

Ajax niet scherp genoeg

Net als A Bola zag Publico Desporto dat het Ajax ontbrak in de afwerking. De ploeg van interim-trainer Fred Grim kreeg meerdere mogelijkheden om de stand gelijk te trekken. Toen dat niet gebeurde, viel de goal aan de andere kant. 'Benfica gaat door met slecht zijn, maar Ajax is niet veel beter', meldde Publico. 'Alleen de huidige vorm van Ajax verklaart waarom Benfica dinsdag met een 2-0 overwinning uit Amsterdam vertrok in de Champions League.'

'Benfica profiteerde van een aanzienlijk gebrek aan kwaliteit (en zelfvertrouwen) van de Nederlandse ploeg', concludeerde het. In Portugal vreest men voor de tegenstanders die nog moeten komen voor Benfica: Napoli, Juventus en Real Madrid.

