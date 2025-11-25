Ajax keek in de eerste helft van het Champions League-duel al heel snel tegen een achterstand aan, maar de fans op de tribune in de Johan Cruijff ArenA hadden genoeg reden om te juichen in de eerste helft. Basisdebutant Rayane Bounida verwarmt de harten van de noodlijdende Amsterdammers met een heerlijke wedstrijd. Panna's, hakjes en lepe passjes. Hij toont het allemaal. Ook de analisten waren lyrisch.

Fred Grim besloot voor het duel met Benfica in de Champions League het een en ander te veranderen. Dat was een voordeel voor Ajax-talent Rayane Bounida, die daardoor voor het eerst zijn kans kreeg in de basis van Ajax. En dat in de Champions League. Hij leek niet onder de indruk te zijn van de ambiance, want hij was de beste speler aan de zijde van Ajax. Al het gevaar kwam van de 19-jarige.

Panna

Na de 0-1 van Benfica in de zesde minuut dreigde Ajax even volledig in te storten. Maar halverwege de eerste helft kwam Ajax terug, en dat werd ingeluid door een ontketende Bounida. Hij nam een bal over 60 meter perfect aan en vervolgde die actie met een heerlijke passeerbeweging wat resulteerde in een panna. Het publiek in de Johan Cruijff ArenA sprong al op de banken, maar het schot dat volgde werd helaas geblokt.

Technische hoogstandjes

Hij had de flow wel lekker te pakken want niet veel later zette hij Davy Klaassen oog in oog met doelman Anatoliy Trubin met een heerlijk leep balletje. De aanvoerder van Ajax loste een schot, maar dat werd gered. Wederom applaus voor het Ajax-talent. Het gaf hem vleugels want vijf minuten voor het rustsignaal maakte hij een tweede panna, en bediende hij Wout Weghorst met een hakballetje uit de lucht.

Lyrische Wesley Sneijder

Ook Wesley Sneijder was bij Ziggo Sport laaiend enthousiast over de jonge Belg. "Hij speelt lekker onbevangen. Hij kwam met veel zelfvertrouwen het veld op. Die lijn trekt hij nu door. Die speelt zo heerlijk. Het mooiste moment is die bal op Klaassen. Dit is zó veel klasse. Het moet van hem komen." Vervolgens zei de oud-speler nog: "Je ziet dat hij met heel veel durf speelt. Hij is de jongste speler op het veld maar heeft zoiets van: geef mij de bal, dan doe ik het wel."

