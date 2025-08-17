AC Milan-spits Santiago Giménez krijgt er mogelijk een concurrent bij. De club van de Mexicaan kijkt namelijk naar de mogelijke komst van Rasmus Højlund.

Giménez maakte afgelopen winter zijn droomtransfer van Feyenoord naar AC Milan, de club waar hij als kind al supporter van was. In zijn eerste halfjaar in Italië wist de spits echter nog geen onuitwisbare indruk te maken. De clubleiding kijkt daarom inmiddels naar een mogelijke versterking voor de spitspositie.

Rasmus Højlund

In die zoektocht is de blik gevallen op Rasmus Højlund, die zelf een overstap naar de Italiaanse modestad wel ziet zitten. De Deen staat nog onder contract bij Manchester United, waar hij de afgelopen seizoenen in de spits speelde. Toch wist hij daar nooit de harten van fans en critici te veroveren en belandde hij op een zijspoor. Bovendien heeft de club met Benjamin Sesko inmiddels stevige concurrentie binnengehaald.

De Deense spits heeft de afgelopen dagen samen met zijn entourage gesprekken gevoerd met United, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De onderhandelingen verliepen positief, al blijft er één belangrijk punt openstaan: Højlund wil het liefst een definitieve transfer, of in elk geval voorwaarden die Milan de kans geven hem na dit seizoen over te nemen. Hij wil voorkomen dat zijn periode bij AC Milan uitmondt in een automatische terugkeer naar Engeland, omdat hij komende zomer niet opnieuw in dezelfde situatie wil belanden als nu.

Periode bij Atalanta

Højlund maakte eerder al naam in de Serie A, waar hij bij Atalanta uitgroeide tot een van de grootste talenten van de competitie. Hoewel hij slechts een half seizoen voor de club speelde, liet hij zo’n sterke indruk achter dat hij een basisplaats bij het Deense nationale elftal veroverde én een transfer naar Manchester United afdwong, dat destijds 75 miljoen euro voor hem neertelde.

De komende week moet duidelijk worden of AC Milan aan alle voorwaarden kan voldoen. Welk bedrag United voor de spits vraagt, is vooralsnog onbekend.

