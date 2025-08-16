Napoli-coach Antonio Conte heeft voor een zeer opvallend moment gezorgd tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympiacos. De Italiaanse oefenmeester ging door het lint na een harde tackle op een van zijn spelers.

Napoli-verdediger Amir Rrahmani wilde een pass geven, maar toen greep Olympiacos-spits Ayoub El Kaabi hard in en sneed voor hem langs, wat tot een harde botsing pal voor de dug-outs leidde.

Rrahmani ging gillend van de pijn naar de grond, terwijl de Marokkaanse aanvaller het incident wegwuifde en verder liep. Ondertussen werd hij gevolgd door een woedende Conte, iets waar hij op dat moment nog niet bewust van was.

Opstootje

De Italiaanse coach probeerde El Kaabi te confronteren en wist hem bijna te bereiken, totdat hij werd tegengehouden door de vierde official. Door deze actie escaleerde de situatie. Spelers en stafleden verzamelden zich langs de rand van het veld voor een flink opstootje.

All'ennesimo brutto fallo, #Conte non ci sta ❌

Parte dalla panchina e va da El Kaabi che va duro su Rrahmani 🆚#NapoliOlympiacos #DAZN pic.twitter.com/xU92kRpEa8 — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 14, 2025

Beveiligers en zijn eigen staf wisten Conte tegen te houden, ondanks zijn pogingen om los te komen en de tegenstander alsnog te confronteren. De rust keerde even later terug en El Kaabi kreeg geel voor zijn overtreding. De Italiaanse coach mocht ondanks zijn vreemde actie langs de lijn blijven staan. Napoli won de wedstrijd uitendelijk met 2-1.

Positieve invloed

Conte heeft sinds zijn komst naar Napels een positieve invloed gehad op de club. De 56-jarige oefenmeester nam afgelopen zomer het roer over en leidde de Napolitanen naar hun vierde landskampioenschap. In de competitie eindigde zijn ploeg met één punt boven Champions League-finalist Inter Milan, de nummer twee.

De coach moest het vertrek van grote namen als Victor Osimhen en Kvicha Kvratskhelia zien op te vangen. Dit deed hij met ondergewaardeerde krachten, zoals het Schotse duo Scott McTominay en Billy Gilmour op het middenveld.

2025/2026

Dit seizoen heeft Conte de beschikking over niemand minder dan Kevin de Bruyne. Ook de Nederlanders Sam Beukema en Noa Lang zijn toegevoegd aan de selectie.

Napoli speelt op 23 augustus haar eerste competitiewedstrijd. De ploeg van Conte gaat dan op bezoek bij promovendus Sassuolo.

