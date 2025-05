Ivan Perisic niet, Davy Klaassen wel bij vijf genomineerden voor titel 'Speler van het Jaar' in Eredivisie

De namen die kans maken op de titel 'Eredivisie-speler van het Jaar' zijn bekend. Tussen de vijf laatste kanshebbers zitten twee spelers van Ajax, Eredivisie-topscorer Sem Steijn (FC Twente) een Feyenoorder en een opvallende PSV'er. De 18 aanvoerders van de clubs op het hoogste niveau gaan daar een winnaar uit kiezen.

De namen zijn gekozen op basis van statistieken van Opta én uit de verkiezingen van de man of the match tijdens de wedstrijden. Daardoor kunnen de genoemde namen als een verrassing worden ervaren. Zo staat Ivan Perisic niet tussen de genomineerden. De Kroatische vleugelspeler van PSV is al maanden een van de besten, zo niet de beste bij de Eindhovenaren.

Geen Perisic

Niet Perisic maar Ismael Saibari is de bij PSV-genomineerde speler voor de 'Speler van het Jaar'-verkiezing. Hij gaat de strijd aan met Steijn, die topscorer lijkt te worden in de Eredivisie. De aanvallende middenvelder van FC Twente maakt na dit seizoen de transfer naar Feyenoord. Daar komt hij mogelijk de winnaar van de verkiezing tegen, want Igor Paixao is bij de Rotterdammers genomineerd voor de titel.

Twee spelers van Ajax

Ajax levert twee spelers af die tijdens de stemronde meedingen om de titel. Kenneth Taylor is daarin geen enorme verrassing, want de middenvelder is duidelijk de beste aan Amsterdamse kant. Maar dat zijn ploeggenoot Davy Klaassen ook is genomineerd, zal bij veel voetbalvolgers als een verrassing aanvoelen.

Genomineerden vrouwen

Femke Bastiaen (FC Utrecht), Renate Jansen (PSV), Ella Van Kerkhoven (Feyenoord), Jaimy Ravensbergen (FC Twente) en Danique Tolhoek (Ajax) zijn bij de vrouwen genomineerd voor de prijs. Ook daar kiezen de aanvoerders, in het geval van de Azerion Eredivisie 12 vrouwen, de winnaars.

26 mei de winnaar

Op maandag 26 mei worden de winnaars van deze prestigieuze Eredivisie Awards bekendgemaakt.

