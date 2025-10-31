De Zweedse club Mjällby AIF ging heel Europa door, nadat ze geheel onverwacht de landstitel pakten in eigen land. Dus lonkt mogelijk een confrontatie met Kylian Mbappé volgend jaar in de Champions League. Centrumspits Jacob Bergström had een hilarisch antwoord klaar, toen hem werd gevraagd wat het verschil tussen hem en de Franse superster is.

Bergström en Mjällby AIF zorgde onlangs voor een daverende stunt in Zweden. De ploeg werd drie speelronden voor het einde in de Allsvenskan. Het was voor het team uit het piepkleine plaatstje Mjällby de eerste landstitel in de 86-jarige clubgeschiedenis. Het team van trainer Anders Torstensson heeft geen rijke investeerders achter zich en ook geen grote sterren in de selectie. Teamcohesie, slimme scouting en verstandig management waren volgens de club de sleutel tot succes.

Malmö FF won de laatste twaalf jaar acht keer de Zweedse landstitel. IFK Norrköping, AIK, Djurgårdens IF en BK Häcken zijn de overige kampioenen in die periode. Zij mochten allemaal de Champions League-voorrondes in.

Zweedse stuntclub de Champions League in

Dat is nu ook het geval met Mjällby AIF. In Zweden werd er alvast vooruitgeblikt op een mogelijk confrontatie met Kylian Mbappé, sterspeler van Real Madrid. Bergström kreeg bij de talkshow van Carina Bergfeldt de vraag wat hij wel heeft en Mbappé niet. Zijn antwoord was zo schokkend, dat de spits iedereen in de studio en heel Zweden aan het lachen kreeg.

Na enige aarzeling zei Bergström: "Nou ja, ik wilde zeggen een slappe balzak." Bergfeldt wist niet wat ze hoorde en barstte in lachen uit. "Ik denk dat dat het is. Ik weet niet hoe het eruit ziet wanneer Mbappé...", ging de spits verder, om zijn zin vervolgens heel verstandig niet af te maken. "We moeten het ons allemaal afvragen", stelde de presentatrice. "We moeten ernaar kijken", vond ook Bergström. Wanneer hij meer weet, mag hij terugkeren in de talkshow. "Ik zal een beetje knijpen, we zullen zien", was zijn gevatte antwoord.

Bergströms inbreng in de titel was minimaal. Hij scoorde vijf van de 51 doelpunten en gaf drie assists. Opvallend genoeg kwam hij de laatste drie wedstrijden, waaronder de kampioenswedstrijd, tot scoren.

Alles over Champions League

