Een ongelooflijk verhaal uit Zweden. Daar is de nietige club Mjällby AIF kampioen geworden op het hoogste niveau. De kersverse nummer één van Zweden komt uit een dorpje met slechts 1400 inwoners.

De ploeg uit een klein stadje in de Zuid-Zweedse provincie Blekinge won maandagavond met 2-0 van IFK Göteborg en is drie speelronden voor het einde niet meer te achterhalen. Voor Mjällby AIF is dit de eerste landstitel in de 86-jarige geschiedenis van de club. De club is vernoemd naar het kleine stadje Mjällby, dat 1400 inwoners telt, maar speelt zijn thuiswedstrijden in de eveneens kleine buurgemeente Hällevik.

Unieke weg naar succes

Het team van trainer Anders Torstensson heeft geen rijke investeerders achter zich en ook geen grote sterren in de selectie. Teamcohesie, slimme scouting en verstandig management zijn volgens de club de sleutel tot succes. Malmö FF won de laatste twaalf jaar acht keer de Zweedse landstitel. IFK Norrköping, AIK, Djurgårdens IF en BK Häcken zijn de overige kampioenen in die periode.

Mjällby AIF heeft een selectiewaarde van 16,85 miljoen euro volgens Transfermarkt.nl. Dat is vergelijkbaar met de selecties van Excelsior Rotterdam en NAC Breda. Liefst acht clubs in de Zweedse competitie hebben een hogere waarde dan de kersverse kampioen.

Leicester City

Het sprookje doet denken aan Leicester City in 2015/2016, dat een seizoen eerder nog zes punten boven de degradatiestreep eindigde. The Foxes stuntten door kampioen te worden in de Premier League. Spelers als Jamie Vardy, N'Golo Kanté en Riyad Mahrez groeiden uit tot grote namen in de Engelse competitie.

Bij Mjällby AIF zijn Elliot Stroud en Herman Johansson de spelers die het meest bij doelpunten betrokken waren. Of zij ook zullen uitgroeien tot beroemde voetballers, is nog maar de vraag.