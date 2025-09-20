Oranje is uitgeschakeld op het WK volleybal. De Nederlandse ploeg ging uitgerekend tegen Turkije onderuit in de achtste finale. Na een dramatische zomer volgt dus een nieuwe teleurstelling.

De Nederlandse volleyballers zijn er bij het WK op de Filipijnen niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. De ploeg van bondscoach Joel Banks verloor in Pasay City met 3-1 in sets van Turkije (29-27 23-25 16-25 19-25).

Nederland had in de groepsfase gewonnen van Roemenië en Qatar en verloren van Polen, de nummer 1 van de wereld. Turkije is de nummer 14 op de wereldranglijst. Nederland staat twintigste.

Banks begon tegen Turkije met dezelfde basis als in de wedstrijden tegen Qatar en Roemenië: Bennie Tuinstra, Michiel Ahyi, Fabian Plak, Luuc van der Ent, Joris Berkhout, Tom Koops en libero Gijs Jorna.

In de eerste set bleven beide teams dicht bij elkaar en had Oranje in de slotfase een klein overwicht. Op het vijfde setpoint sloegen de Nederlandse volleyballers toe. In de tweede set namen de Turken een kleine voorsprong en hielden die ook tot het einde van de set vast.

In de derde en vierde set kwam Oranje al snel op een grotere achterstand. Even leken de spelers van Banks zich halverwege de vierde set nog terug te knokken, maar Turkije liep weer uit naar 20-15 en gaf het niet meer weg. Op 24-19 benutte de ploeg het tweede matchpoint.

Ahyi was topscorer aan Nederlandse kant met 21 punten. Koops maakte 14 punten en Van der Ent en Tuinstra waren goed voor 9 punten. Adis Lagumdzija was aan Turkse kant goed voor 28 punten.

Degradatie Nations League

Oranje degradeerde afgelopen zomer uit de Nations League na elf nederlagen en slechts één overwinning. Die zege boekte de ploeg juist op Turkije, dat nu op het WK te sterk was.