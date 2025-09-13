In sporten als volleybal en basketbal zie je in regel de wat langere medemens in actie. Maar dan nog heb je baas boven baas. En in de Verenigde Staten loopt er een tiener rond die er werkelijk bovenuit torent: Ryanne Brubaker (16) is dik 2 meter lang.

Nederlanders gelden als gemiddeld gezien een van de langste volken ter wereld. Toch zitten er in het Nederlands volleybalteam voor vrouwen weinig speelsters van rond de 2 meter. Britte Stuut komt met haar 1,98 m een heel end, maar de meerderheid is onder de 1,90 meter.

Brubaker is 6 foot en 8 inches, wat neerkomt op 2,03 meter. Ze speelt volleybal in het universiteitsteam van Grundy College in de staat Ioha. Op TiKTok omschrijft ze zichzelf zo: 'Vermoedelijk ben ik langer dan jij.' Haar team, de Spartans, is in 2025 nog ongeslagen.

Gehakt

In video's van wedstrijden die online staan is et zien dat Brubaker gehakt maakt van tegenstanders. Ze is simpelweg zo enorm veel langer dan haar leeftijdsgenoten dat ze punten instant kan beslissen. Op social media wordt ze onder meer een 'cheat code' genoemd, dus eigenlijk als een vorm van valsspelen.

Now 6-foot-8, Grundy Center HS junior Ryanne Brubaker is even more of a problem. #iahsvb pic.twitter.com/8HxN67Sx70 — Chad Harberts (@ChadHarberts) August 26, 2025

En ze is ook bepaald niet op haar mondje gevallen. Op TikTok en Instagram komt ze erg bijdehand uit de hoek, bijvoorbeeld met deze tekst: "Respect wordt niet zomaar aan je gegeven. Daarom heb ik me ingespannen en het gewoon gepakt."

Daten

Over Nederlandse volleybalspeelsters gesproken: Laura Dijkema zoekt nog een partner. Want hoewel ze naar eigen zeggen al heel lang geen partner meer gehad heeft, is ze daar wel degelijk in geïnteresseerd. Dat blijkt in de Sportnieuws.nl-videoserie met Ellen Hoog en Naomi van As. De voormalig tophockeysters leggen haar een dilemma voor: een leven zonder volleybal of een leven zonder partner.

Daar weet Dijkema, die momenteel in Amerika speelt, wel raad mee. "Dan een leven zonder volleybal. Want dan zoek je wel wat anders wat je leuk vindt, toch?" Dijkema is al jarenlang vrijgezel en hoopt dat daar ooit verandering in komt. "Ik hoop niet dat ik als oude, zielige oma alleen ongelukkig oud ga worden. Dat hoop ik niet."