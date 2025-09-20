De Nederlandse discuswerpster Jorinde van Klinken hield zilver over aan haar optreden bij de WK atletiek in Tokio, Japan. Dat leverde haar nieuwe fans en volgers op. Maar ook blijkt ze negatief commentaar te hebben gekregen op haar kleding.

Veel atleten, mannelijke of vrouwelijke, dragen een broek en shirt, oftewel twee items. Van Klinken koos echter een pakje dat uit één stuk was gesneden, vergelijkbaar met een zwempak. Op Instagram gaat de 25-jarige vice-wereldkampioene uit Assen in op de redenen achter dat kledingstuk.

Snelheid

"We hebben de snelheid ook nodig", zo begint ze, vertaald vanuit het Engels. Daarmee geeft ze aan dat dit pak haar helpt om haar rondjes te draaien om zo snelheid te ontwikkelen, voordat ze de discus loslaat.

"Eerlijk waar, in mijn leven heb ik al zo vaak mensen horen klagen over de kleding die een werpster draagt. Ze vonden het bijvoorbeeld ongepast. Of het gaat over een outfit voor een wedstrijd die niet in de juiste maat geleverd kan worden, zodat een werpster het niet kan dragen. Ik denk dat we hier allemaal wel een mening over hebben. Moeten we hier een discussie over voeren?" In de bijbehorende video schrijft ze dit: "Werpsters in een pak dat bedoeld is voor snelheid: ja of nee?"

'Jij slayed dit'

Een groot deel van de reacties heeft een ondersteunende toon. Iemand schrijft: "Meid jij slayed dit zo hard ik vind het iconisch." Een andere komt met dit: "Draag lekker wat je fijn vindt en waar je het beste in presteert. Jij staat op een WK, of nee, jij bent tweede van de wereld! Wie zijn al die andere om te oordelen. Nu moeten ze alleen nog leren niet te oordelen."

En zo zijn er meer atletiekfans die het eens zijn met de stelling dat discuswerpsters gewoon moeten dragen wat hen helpt om tot hun beste prestaties te komen. Neem bijvoorbeeld dit commentaar: "Luister eens hier, Jorinde: al draag jij een superstrak schaatspak of een carnavalspak for all we care... Als je er verder en harder door gaat gooien: LEKKER DOEN, MEID."