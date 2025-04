Dit is de vriendin van Go Ahead Eagles-held Jari De Busser: 'zijn' Manon kwam al met meer bekers thuis

Vraag niet hoe, maar Go Ahead Eagles heeft zich gekroond tot bekerwinnaar van het seizoen 2024/2025. De grootste held van de ploeg was doelman Jari De Busser, die met geweldige reddingen de beker binnenhaalde. De 25-jarige Belg kan eindelijk een prijs aan de prijzenkast van zijn vriendin toevoegen. Vriendin Manon Stragier is namelijk professioneel volleybalster.

Waar De Busser met de KNVB Beker zijn eerste prijs pakte, puilt de prijzenkast van zijn vriendin uit. Stagier won zes bekers, zes landstitels en drie supercups. Ze behoort tot de beste volleybalsters van haar land. "Dit is immens fijn. Manon is misschien een beetje onderbelicht in België, maar die heeft al zoveel bekers. Onze trofeënkast staat aardig vol, maar ik ben blij dat ik er ook eentje kan toevoegen", lacht De Busser in gesprek met Sportnieuws.nl.

Vriendin Jari De Busser

Stagier is volleybalster voor het Belgische Asterix Beveren en het Belgische nationale team. Enkele weken geleden won zij óók de beker, net zoals haar vriend De Busser. Het liefdeskoppel ontmoette elkaar in een sporthal.

Jari moedigde zijn zus Margo aan, die ook volleybalster is. Toen zag hij Manon warmlopen. "Ze kauwde op een kauwgompje met een gezonde arrogante attitude. Dat viel me op. Zo sportief, vol zelfvertrouwen. Toen stuurde ik haar een bericht op Instagram", vertelde hij in een interview met De Stentor.

'Bleek een doodnormale jongen'

Manon vertrouwde het eerst niet helemaal. "Ik zag een voetballer, maar heb daar niet veel mee. Toen las ik zijn bericht, dat was wel deftig. Anders dan het beeld dat ik had van voetballers, dat ze vol zijn van zichzelf en dat soort dingen. Hij bleek een doodnormale jongen."

Ze gingen op date en al snel voelde het vertrouwd. Nu De Busser in Deventer woont, zien ze elkaar maar weinig. "Als Jari een dag vrij is, zien we elkaar vaak nog alleen maar bij lunch en avondeten, omdat ik werk als copywriter en daarna moet trainen."

Na de bekerwinst deelde Stragier trots een afbeelding van bekerwinnaar Go Ahead Eagles in haar Stories.

Go Ahead, bekerwinnaar

In een zinderende finale tegen AZ leek de ploeg uit Deventer tot de negende minuut van de blessuretijd kansloos, maar bleek aanvoerder Mats Deijl de koelste kikker van allemaal.

De 27-jarige verdediger van Go Ahead Eagles stond onder hoogspanning toen hij diep in blessuretijd achter een door scheidsrechter Danny Makkelie toegekende strafschop moest staan. AZ stond op dat moment met 1-0 voor dankzij een rake penalty van Troy Parrott. Deijl bleef koel, schoot de strafschop raak en schoot zijn ploeg naar verlenging en uiteindelijk een penaltyserie.

Europa League

Daarin was Eagles, aan de kant waar de eigen aanhang De Kuip had overgenomen, de sterkste. AZ werd verslagen en op de tribunes ontstond een volksfeest aan de geel-rode kant. De tienduizenden supporters uit Deventer konden hun geluk niet op met de eerste hoofdprijs in de clubgeschiedenis. Niet alleen de Dennenappel is voor Go Ahead Eagles, ook het ticket voor de hoofdfase van de Europa League is voor de club van trainer Paul Simonis.