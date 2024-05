Nederlandse volleybalsters winnen van directe concurrent Duitsland in strijd om Spelen

De Nederlandse volleybalsters hebben een belangrijke slag geslagen in de strijd om een olympisch ticket. Oranje versloeg Duitsland in de Nations League, een rechtstreekse concurrent in de strijd om dat ticket, met 3-1. De setstanden waren 25-21 21-25 25-23 en 25-20.

Nederland sloot daarmee de eerste speelronde af waarin de ploeg van bondscoach Felix Koslowski eerder had gewonnen van Bulgarije (3-0) en verloren van Turkije (1-3) en Polen (0-3).

De komende weken zijn er nog acht interlands, vier in China en vier in Japan, waarna op basis van de wereldranglijst nog enkele landen worden toegevoegd aan het deelnemersveld op de Olympische Spelen. Nederland werd in 2016 vierde in Rio, maar ontbrak daarna op de Spelen in Japan.

Koslowski begon het duel met Duitsland, waar hij jaren bondscoach was, met spelverdeelster Sarah van Aalen, Elles Dambrink, Juliët Lohuis, Anne Buijs, Marrit Jasper, Indy Baijens en libero Florien Reesink. Celeste Plak liet hij ten opzichte van het duel met Polen aan de kant, net als Eline Timmerman.

Goede start Oranje

Nederland startte goed, zoals het dat tegen Polen ook had gedaan. Maar na een 4-0-voorsprong riep Koslowski zijn speelsters bij 6-6 naar de kant voor een eerste time-out. Tot 15-15 ging het daarna gelijk op, maar Nederland liep toch weer uit naar 24-20 waarna Dambrink de eerste set binnensloeg.

Met Nova Marring voor Buijs begon Oranje aan de tweede set. Die verliep aanvankelijk voorspoedig (9-5), maar halverwege kwamen de Duitse vrouwen op voorsprong, die ze niet meer weggaven. Britt Bongaerts was Van Aalen komen vervangen als spelverdeelster en bleef in de derde set in het veld. Die verliep voorspoedig en bij 24-23 sloeg Jasper de bal via het blok uit.

Oranje nam ook in de vierde set meteen de leiding. Die gaf de ploeg nooit meer uit handen. Met een blok bij het derde matchpoint zorgde Lohuis voor de beslissing.

Alles telt op weg naar Parijs

"Elke set, eigenlijk elk punt telt op weg naar Parijs", vertelde libero Reesink in het flashinterview na afloop. "Dat zit steeds in je hoofd. Nu weer een week trainen en dan op naar China." Daar volgen vanaf 29 mei duels met het gastland, Brazilië, Dominicaanse Republiek en Frankrijk.