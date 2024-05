Volleybalsters lopen tegen zeperd aan in strijd om ticket voor Olympische Spelen

De Nederlandse volleybalsters hebben in Turkije met 3-0 verloren van Polen tijdens de Nations League. Oranje kwam duidelijk te kort tegen de nummer vijf van de wereld: 20-25, 24-26, 18-25.

De volleybalsters spelen de komende weken in totaal twaalf wedstrijden in de groepswedstrijden af. Die tellen mee voor de wereldranglijst en dat is van groot belang voor Oranje. Nederland kan namelijk op die manier nog de Olympische Spelen halen. Het is virtueel zeker van een ticket, maar moet dat na de twaalf duels in de Nations League ook nog zijn.

Nederland speelt deze week de eerste vier van die twaalf wedstrijden en het duel met Polen was de derde van deze week. Oranje begon dinsdag met een 3-0 zege op Bulgarije, maar verloor donderdag met 3-1 van Turkije dat bovenaan de wereldranglijst staat. Nederland, dat zelf tiende staat op de wereldranglijst, had dus ook in Polen zaterdag een sterke tegenstander.

Dure nederlaag

Dat was op het veld ook te merken. Nederland begon nog sterk aan het duel en kwam met 10-6 voor in de eerste set, maar had daarna geen antwoord op het spel van de Poolse vrouwen. In de tweede set knokte Oranje zich terug van een 20-16 achterstand en kreeg het zelfs een setpunt. Dat werd niet benut en Polen sloeg even later wel toe.

De volleybalsters begonnen nog wel sterk aan de derde set, maar opnieuw begon de machine te haperen. Vanaf 16-16 won Polen liefst zeven punten op rij en was het verschil gemaakt. De 3-0 zege is een kostbare voor de wereldranglijst, want ook de setstand telt daarvoor mee.

Cruciaal duel tegen Duitsland

Nederland speelt zondag het laatste duel in Turkije. Dan is Duitsland de tegenstander en dat is een cruciaal duel op weg naar Parijs. De Duitse vrouwen staan namelijk op de twaalfde plaats op de wereldranglijst. De volleybalsters kunnen dus een dreun uitdelen aan een directe concurrent. Later staan er nog vier wedstrijden in China en vier duels in Japan op het programma.