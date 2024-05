Volleybalsters beginnen 'China-week' met nederlaag

De Nederlandse volleybalsters hebben woensdag een pijnlijke nederlaag geleden in de Nations League. Tegen gastland China kwam de ploeg nog wel op 1-0 voor in sets, maar daar bleef het bij.

Nederland verloor de wedstrijd tegen het gastland met 3-1. De Nations League an sich boeit niet zoveel, alleen worden op basis van de eindstand nog resterende tickets voor de Olympische Spelen verdeeld. Nederland zal zo hoog mogelijk moeten eindigen om kans te maken op die tickets. Na twee zeges en drie nederlagen gaat het nog niet al te best.

Concurrent Duitsland verslagen

De eerste vier wedstrijden werden in Turkije gespeeld en leverden dus twee zeges en twee nederlagen op. Wel werd er gewonnen van directe concurrent Duitsland, wat weer een beetje hoop geeft. De wedstrijd tegen China werd ook in China gespeeld. Dat is het gastland voor duels vijf tot en met acht.

Nog zeven wedstrijden

Nederland speelt in China verder nog tegen Brazilië, Dominicaanse Republiek en Frankrijk. Daarna wachten de afsluitende vier duels in Japan tegen Servië, Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea. Lees hieronder hoe het kwalificeren voor de Zomerspelen in parijs werkt.