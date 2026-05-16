De vrouwen van FC Twente pakten zaterdagavond de beker ten koste van PSV na een knotsgekke finale. Dat het daar op uit zou lopen had vrijwel niemand meer verwacht, PSV stond lange tijd met 2-0 voor en leek op weg naar de dubbel. Twente-keepster Diede Lemey ontpopte zich tot de grote heldin van de avond met meerdere cruciale reddingen en een gestopte penalty in de strafschoppenserie. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt ze terug op de avond die ze nooit meer zal vergeten.

PSV leek lange tijd op weg naar de dubbel, nadat Liz Rijsbergen de Eindhovenaren met twee doelpunten op rozen zette. "Je staat 2-0 voor en er is niks aan de hand", vertelde ze na afloop tegenover deze site. Maar in de laatste zes minuten sloeg Twente-spits Jaimy van Ravensbergen tweemaal toe en werd het alsnog 2-2.

In de verlenging wist geen van beide teams te scoren, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Emma Frijns en Gwyneth Hendriks misten namens PSV, terwijl aan de kant van FC Twente alleen Lynn Groenewegen niet scoorde. Voor Hendriks was het extra pijnlijk. De verdedigster maakte vorige week pas haar rentree na een zware knieblessure die haar een jaar aan de kant hield, en miste nu de beslissende penalty. Vorige week verzekerde de Eindhovenaren zich nog wel van de landstitel na een spannende ontknoping, maar de beker bleef zo voor de vierde finale op rij buiten bereik.

'Dit is waarvoor sport gemaakt is'

Dat het in reguliere tijd bijna mis ging, ontkent bekerheldin Lemey niet. Toen het 2-0 stond en de klok doortikte, flitste er even een donkere gedachte door haar hoofd. "Maar je pakt die bal uit het net, je trapt hem terug naar voren, je kijkt elkaar in de ogen en op dat moment wist je 'we spelen alles of niets en we gaan ervoor'", aldus de keepster.

Na afloop kon Lemey de emoties nauwelijks verbergen. Met een aantal prachtige reddingen en een cruciale stop in de strafschoppenserie speelde ze een sleutelrol in de bekerwinst. "Nee, ik denk dat dit waarvoor sport gemaakt is, waarom sport bestaat. Het zijn ook alleen maar emoties die je met sport of voetbal kunt meemaken en wat het zo mooi maakt om er elke dag keihard voor te werken. Want niks anders in het leven kan je dit geven", vertelde ze. Over haar eigen rol was ze bescheiden. "Het is niet alleen een keeper die als je 2-0 achterstaat ervoor zorgt dat je nog de beker wint. Verre van. Ik ben blij dat ik mijn deel heb kunnen doen."

FC Twente voorkomt dubbel van PSV

Jaimy van Ravensbergen schoot FC Twente eigenhandig terug in de wedstrijd met twee doelpunten in de slotfase, maar geeft toe dat ze even getwijfeld heeft. "Toen uiteindelijk die 2-0 viel, had ik wel een beetje in mijn hoofd van, het wordt lastig. Maar uiteindelijk toen die 2-1 binnenviel, dacht ik 'we hebben nog wel het geloof binnen het team'", vertelde ze. Over de kansen is de strafschoppenreeks was ze duidelijk. "Toen die penalties kwamen zeiden wij ook van wij hebben Diede op doel, dus het komt wel goed."

Ook aan de kant van PSV was er na afloop veel teleurstelling. Rijsbergen was eerlijk over de pijn van de nederlaag. "Ik maak ze liever niet en ik win, dus ja, dat blijft wel de nasmaak", aldus de aanvalster, die ondanks haar twee goals met lege handen vertrok.

Voorop in de polonaise

Na de gewonnen finale was het tijd voor een feestje. Lemey kondigde alvast aan voorop te gaan in de polonaise en een duik te nemen in het zwembad in de kleedkamer. "Die badjas is vast voor achteraf en de kleren zullen voor in het zwembad zijn", lachte ze. Van Ravensbergen was iets voorzichtiger. "Ik heb 120 minuten in mijn benen dus eigenlijk ben ik wel kapot. Maar ik hoop dat ik het tot twee uur vol kan houden."

