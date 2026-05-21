Sarina Wiegman krijgt de Vrouwen Eredivisie Oeuvre Award. De 56-jarige bondscoach van Engeland zal de onderscheiding voor persoonlijkheden die van grote waarde zijn geweest voor het Nederlandse voetbal komende maandag ontvangen tijdens de Eredivisie Awards.

"Sarina heeft het vrouwenvoetbal in Nederland blijvend veranderd. Zij heeft deuren geopend en laten zien dat de top haalbaar is", zegt KNVB-directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen in een persbericht van de voetbalbond.

Wiegman begon haar trainerscarrière op het hoogste niveau bij ADO Den Haag, waarmee ze de Vrouwen Eredivisie in 2012 won. Haar grootste successen behaalde ze als bondscoach. De Oranjevrouwen leidde ze in 2017 in eigen land naar het Europees kampioenschap. In 2021 werd ze bondscoach van het Engelse vrouwenteam, waarmee ze in 2022 en 2025 de Europese titel pakte.

"Sarina is uitgegroeid tot een van de beste coaches ter wereld. Deze award is een erkenning voor alles wat zij voor onze sport heeft betekend", aldus Van Leeuwen. Onder anderen Louis van Gaal en Ronald Koeman gingen Wiegman bij eerdere edities van de awardshow voor als winnaar van de oeuvreprijs.

Het is niet de eerste onderscheiding voor de succesvolle coach. Vorig jaar december werd Wiegman tijdens het Sportgala uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Diezelfde maand ontving ze op een gala van wereldvoetbalbond FIFA voor de vijfde keer de onderscheiding voor de beste coach van een vrouwenteam. Ook won ze vorig jaar op het gala van de Gouden Bal de Johan Cruyff Trophy voor de beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal.

