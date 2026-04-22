Esmee Brugts is nog altijd 100 procent als het om titels in Spanje gaat. De Oranje Leeuwin stapte in 2023 over van PSV naar FC Barcelona en werd ieder jaar kampioen. Brugts won woensdag haar derde landstitel.

De voetbalsters van FC Barcelona werden voor de zevende keer op rij kampioen van Spanje. De ploeg van Brugts won in de competitie met 4-1 bij stadgenoot Espanyol. Barcelona kan met nog vier wedstrijden te spelen niet meer ingehaald worden door nummer 2 Real Madrid.

Brugts, die vorige week nog trefzeker was voor het Nederlands elftal tegen Frankrijk, bleef tegen Espanyol op de bank. Daar zag ze hoe Carla Julià Martínez, Caroline Graham Hansen en Martine Fenger (2) scoorden voor haar team. Laia Ballesté had in de eerste helft uit een strafschop gelijkgemaakt.

Op naar meer succes?

Brugts maakt kans op nog meer eremetaal met Barcelona. FC Barcelona neemt het in de halve finale van de Champions League op tegen Bayern München. De Duitse club werd eerder woensdag voor de vierde keer op rij kampioen van Duitsland door een 3-2-zege op Union Berlin.

April 22, 2026

Speciaal moment met familie

Eerder in de Champions League maakte Brugts een goal tegen Real Madrid in een volgepakt stadion. "Dat was écht speciaal en zorgde wel voor ontlading", vertelde de 22-jarige international tegenover Sportnieuws.nl.

Ook was er bijzonder bezoek, haar ouders én broer waren er bij: "Dat is natuurlijk héél fijn, omdat zij de mensen zijn die er altijd voor me zijn. Zij hebben mij vanaf dag één naar bijvoorbeeld de KNVB-talentendagen gereden, dus ik vond het geweldig dat ik met hen op de tribune een goaltje kon meepikken."