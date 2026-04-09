De Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid was voor Esmee Brugts al bijzonder, maar de avond kreeg nog meer glans doordat haar moeder op de tribune zat in Barcelona. De Oranje Leeuwin scoorde voor het oog van zestigduizend fans en kon dat moment na afloop samen met haar familie vieren. "Geweldig dat ik met hen op de tribune een goaltje kon meepikken", benadrukt Brugts voor de camera van Sportnieuws.nl.

Brugts maakt dit seizoen indruk bij FC Barcelona, al is haar rol in Spanje anders dan veel Nederlandse voetballiefhebbers van haar gewend zijn. Waar ze bij Oranje vaak als linksbuiten speelt, wordt ze bij de Spaanse topclub vooral gebruikt als aanvallende vleugelverdediger. "Ik ben zéér tevreden", zegt Brugts vol trots. Ze scoorde in de laatste vier duels maar liefst drie keer. "Ik heb als verdediger toch wat goaltjes meegepikt, dat geeft altijd een goed gevoel."

Bijzonder moment tegen Real Madrid

Onlangs beleefde ze een bijzonder moment in het shirt van Barcelona. In de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid wist Brugts te scoren in een vol stadion. "Dat was écht speciaal en zorgde wel voor ontlading", vertelt de 22-jarige international, die bijzonder bezoek had: haar ouders én broer. "Dat is natuurlijk héél fijn, omdat zij de mensen zijn die er altijd voor me zijn. Zij hebben mij vanaf dag één naar bijvoorbeeld de KNVB-talentendagen gereden, dus ik vond het geweldig dat ik met hen op de tribune een goaltje kon meepikken."

Na de wedstrijd werd het moment samen gevierd. "Ik heb daarna wat gegeten met mijn broer en met mijn ouders", vervolgt Brugts. "Het is toch fijn dat je even je momentje samen hebt als familie. Dat heb ik niet zo vaak meer natuurlijk, want ik ben helemaal alleen in Barcelona. Bij PSV kon ik elk weekend naar huis, dat is niet meer zo. Dat is topsport. In Nederland ga je heel snel naar het buitenland en dan sta je er alleen voor. Dat is de harde waarheid, maar ik mag iets héél moois doen."

En als het even kan, geeft ze ook iets terug aan haar familie. "Zeker, zeker", zegt Brugts lachend. "Ik vind het mooi dat ik kan doen wat ik wil doen en dat mijn familie mij daarin ook support. En daarom trakteer ik ze ook wel eens op een etentje of een vliegticket", verklapt ze.

Kritiek op Brugts

Ondanks haar sterke prestatie tegen Real Madrid kreeg Brugts ook kritiek. Oud-international Marciano Vink vond dat een speelster van haar kaliber met meer flair moet spelen. Brugts hoorde het toevalligerwijs via haar moeder. "Ze was in Barcelona. Ze kijkt heel veel voetbal en toevallig stond het programma op", vertelt Brugts, die niet te zwaar aan de kritiek tilt. "Ze denken dat ik nóg meer flair kan laten zien, dat is positief."

Ze beseft zich zelf ook goed dat haar kwaliteiten nóg vaker naar voren mogen komen. "Ik hoop dat ik die flair wél kan laten zien en dat mensen over een paar maanden zeggen dat ik flair heb. Ik weet dat ik dat heb, alleen moet het nog uitkomen", gaat ze verder. Daarbij relativeert ze het oordeel van buitenaf. "Bij de club let ik heel veel op wat ik verdedigend kan verbeteren en hoe ik op het middenveld of aan de buitenkant kan bijdragen", besluit Brugts.