'Meest sexy voetbalster' en haar zusje genieten in bikini van hitte tijdens tripje

Alisha Lehmann (26) werd niet opgeroepen voor het Zwitserse vrouwenelftal en kon daardoor relaxed afreizen naar Dubai. Daar genoot de speelster, die weleens 'de meest sexy voetbalster ter wereld' wordt genoemd, met haar zusje van de hitte en het zwembad. Het is in Dubai tegen de 30 graden Celsius.

De Zwitserse vrouwen speelden in de Nations League tegen Frankrijk en IJsland. De sterspeelster van Juventus ontbrak dus en kon wat tijd voor zichzelf opeisen. De middenveldster deelt een video op Instagram om te laten zien wat ze meemaakt in de Verenigde Arabische Emiraten.

Ballers League

Lehmann is een drukke vrouw. Ze heeft niet alleen verplichtingen bij haar club en land, ook is ze betrokken bij de Ballers League. Dat is een een competitie waarin influencers en andere beroemdheden aankomen. Bij de Britse versie is KSI een van de voortrekkers. In de Ballers League komen 12 teams uit. Wedstrijden vinden plaats tussen zestallen. Sky Sports zendt het uit.

Lehmann heeft de krachten gebundeld met televisiepresentatrice Maya Jama om het eerste door vrouwen gecoachte team in de Ballers League te vormen. Samen geven ze leiding aan MVPs United, dat hun campagne voor 2025 begon met twee overwinningen op rij.

'Meest sexy voetbalster ter wereld' zoekt randjes van Instagram-regels op met pikante fotoshoot Alisha Lehmann is al jaren een grote hit op social media. De Zwitserse wordt vaak aangeduid als de 'meest sexy voetbalster ter wereld' en die uitspraken heeft ze nog maar eens op de proef gesteld met een fotoshoot in lingerie.

Meest sexy voetbalster

Lehman wordt vooral in Britse media vaak aangeduid als 'world's sexiest footballer'. Ze speelde in Engeland bij West Ham, Everton en Aston Villa, wat kennelijk een onuitwisbare indruk maakte bij de Britse pers.

Om in de picture te blijven post Lehmann regelmatig pikante plaatjes op onder meer Instagram. In maart 2025 kwam er van haar een foto met een doorschijnende lingerieset aan. De Zwitserse zoekt daarmee de randjes van de Instagram-regels op, want sommige lingeriefoto's zijn niet toegestaan op het bekende platform. Met 402.000 likes op haar post zorgde Lehmann wel voor veel aandacht bij het bedrijf dat de lingeriesets maakt en de samenwerking met haar aanging.

Topvoetbalster doet pikante uitspraken na spannende fotoshoot: 'Deze lingerie draag ik heel graag' Voetbalster Alisha Lehmann plaatste vorige maand pikante plaatjes op Instagram na een fotoshoot voor lingeriemerk Tezenis. Dat smaakt naar meer voor de aanvalster van Juventus. Ze hint op een carrière als model.

Douglas Ruiz

Haar vriend in Douglas Ruiz van Juventus. "Na de training zeg ik vaak tegen Douglas dat het gewoon oneerlijk is", zegt Lehmann tegen La Repubblica.

"Hij verdient honderdduizend keer meer dan ik. Hoewel we hetzelfde werk doen. Het is iets wat me raakt, puur omdat ik een vrouw ben." Het Laatste Nieuws schat in dat Luiz dik 5 miljoen euro per jaar opstrijkt en Lehmann 200.000 euro.