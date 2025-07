Een opvallend besluit in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Merel van Dongen heeft haar afscheid als speelster aangekondigd. De ervaren verdedigster moest onlangs een zware teleurstelling slikken vlak voor het EK voetbal en heeft nu besloten om te gaan stoppen.

Dat laat ze weten via haar eigen kanalen. De 32-jarige is momenteel speelster van Monterrey in Mexico, maar stopt daar zeer spoedig met voetballen. Na 16 juli geeft ze er de brui aan. "Ik bevind me in de blessuretijd van mijn voetbalcarrière", zo omschrijft ze het zelf. Bekende Oranje Leeuwinnen als Lineth Beerensteyn en Vivianne Miedema reageren op Instagram met steunbetuigingen en wijze raad. "Trots op jou", laat Beerensteyn weten. Ook oud-ploeggenote Kika van Es steekt Van Dongen een hart onder de riem.

Geen moeite om te stoppen

De 63-voudig international heeft er geen moeite mee om te stoppen, zo blijkt uit haar worden. "Als de scheidsrechter voor de laatste keer affluit, heb ik er vrede mee en weet ik dat ik duizend procent heb gegeven wanneer ik voor het laatst mijn voetbalschoenen uit doe." Van Dongen had nog als ultiem doel om dit EK mee te doen met het Nederlands elftal, maar dat werd voor haar een persoonlijk drama.

Pijnlijk besluit richting EK

Net als Shanice van de Sanden, Jill Baijings en Regina van Eijk viel Van Dongen af voor de definitieve selectie van 23 speelsters Dat drietal trainde nog een week mee, maar Van Dongen was dermate teleurgesteld dat ze dat niet meer kon opbrengen. Bondscoach Andries Jonker had daar vorige maand wel begrip voor. "Haar ultieme doel was het EK spelen en de teleurstelling was immens. Dan heeft ze alle recht dat uit te spreken en ernaar te handelen."

Succesvolle loopbaan

Van Dongen speelde, naar nu blijkt, haar laatste interland in 2023. Vervolgens zat ze nog twaalf keer bij de selectie, maar kwam ze niet meer in actie. De Amsterdamse debuteerde in 2015 in Oranje. Met dat team werd ze tweede op het WK van 2019. Ze ontbrak echter tot haar grote teleurstelling op het gouden EK van 2017 in eigen land. De toenmalige bondscoach Sarina Wiegman koos destijds voor andere namen.

Dat Van Dongen stopt is overigens verrassend te neomen. Twee weken geleden kondigde ze aan dat haar carrière nog niet voorbij was en er later meer nieuws zou volgen. Dat nieuws blijkt nu de aankondiging van het einde van haar succesvolle carrière, die haar onder meer langs Ajax, Real Betis en Atlético Madrid bracht.

