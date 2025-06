Oranje Leeuwin Merel van Dongen heeft besloten de selectie definitief te verlaten voor het EK in Zwitserland. Onlangs werd bekend dat de verdedigster niet bij de definitieve selectie van bondscoach Andries Jonker behoort. Voor een plek op de reservelijst voelt de voetbalster niks.

Van Dongen heeft aan Jonker laten weten geen plaats te willen nemen op de reservelijst. Dit betekent dat zij ook afziet van deelname aan de voorbereiding van de Oranje Leeuwinnen en donderdagavond niet aanwezig zal zijn bij de wedstrijd tegen Finland. Naast Van Dongen zijn ook Regina van Eijk, Jill Baijings en Shanice van de Sanden door Jonker uit de selectie gezet.

'Respect voor het besluit'

De bondscoach had deze vier speelsters graag nog bij de groep gehouden richting het EK, maar Van Dongen gaf aan daar geen behoefte meer aan te hebben. Volgens Jonker kon zij het simpelweg niet meer opbrengen. Lisa Doorn neemt nu de plek van Van Dongen op de reservelijst in.

Jonker begrijpt de keuze van Van Dongen. Hij selecteerde haar uiteindelijk niet vanwege de kwaliteiten van haar concurrenten. "Ik heb nog geprobeerd haar op andere gedachten te brengen door na een nachtje slapen nog even te bellen", aldus Jonker in Zeist. "Maar ze bleef bij haar besluit, dat respecteer ik."

Reactie Van Dongen

Van Dongen reageerde zelf via social media op de keuze van Jonker. "Ik heb er hard voor gewerkt, maar ik heb de selectie niet gehaald en dat is oké. Je hebt niet overal controle op. Je hebt alleen controle op het niet hebben van spijt en dat heb ik ook niet. Mijn carrière is nog niet voorbij, later meer daarover. Ik wens het team het allerbeste."

Moeilijke keuzes

Tijdens zijn toelichting in Zeist gaf Jonker aan veel moeite te hebben gehad met het maken van zijn keuzes. Volgens hem heeft Van Dongen in de afgelopen jaren zowel op als buiten het veld een eigen rol gehad. Toch viel zijn beslissing naar eigen zeggen uitsluitend op basis van voetbalkwaliteiten. "Ik heb de beste 23 speelsters geselecteerd", vervolgt Jonker.

De vertrekkende bondscoach vertelt dat de ervaren speelster, met ruim zestig interlands, de keuze om haar niet te selecteren niet zag aankomen. "Ze was onaangenaam verrast, net zoals de andere afvallers. Merel is als aanjager altijd belangrijk geweest en nog steeds, maar uiteindelijk geven voetbalkwaliteiten de doorslag. In en buiten het veld is ze van grote waarde voor het team. Haar doel was nog een keer een EK mee te maken en die kans krijgt ze nu niet. Dat is hard. Daarom ook alle begrip voor haar standpunt."

Géén minuten voor Van Dongen

Voor Van Dongen was het afgelopen jaar überhaupt weinig succesvol in het Oranje-tenue. Ze speelde namelijk geen enkele keer voor de ploeg van Jonker. Ondanks haar drukke ouderschap en de lange reizen van Mexico (waar ze speelt voor CF Monterrey) bedankte ze nooit voor een oproep van Oranje. "Ik zal nooit nee zeggen. Op de bank, op de tribune, op het veld: mij hoor je niet klagen", vertelde Van Dongen in april 2025 tegen de NOS.

"Het is altijd een droom van mij geweest om voor Oranje te spelen. Als ik dan op de bank zit, so be it. Als ik kijk naar al die meisjes die ons shirt willen, die een handtekening willen... Als ik nee zeg tegen Oranje, dan zeg ik nee tegen de droom van al die meisjes die dat graag zouden willen bereiken. Dan zou ik me te groots voelen om op de bank te zitten? Nee."

Wéér geen EK

Van Dongen moet een nieuwe klap verwerken. In 2017 maakte de verdedigster ook al geen deel uit van de selectie, wat extra zuur was aangezien Nederland zonder haar Europees kampioen werd. Bij latere eindtoernooien was ze er wel bij, maar komende zomer zal ze het EK opnieuw aan zich voorbij moeten laten gaan. Terwijl het Nederlands elftal deze week in Zeist traint, zal zij ontbreken op het toernooi.

EK in Zwitserland

Aanstaande donderdag speelt Oranje een uitzwaaiwedstrijd in Leeuwarden tegen Finland. Op 5 juli starten ze in Luzern tegen Wales. Daarna treft Nederland in de groepsfase nog Engeland en Frankrijk.