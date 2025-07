Na de overtuigende overwinning van de Oranje Leeuwinnen in de EK-openingswedstrijd tegen Wales, verschenen de speelsters zondag opgewekt en energiek op de open training. Daar waren ruim zeshonderd fans, familieleden en vrienden aanwezig. En een belangrijk persoon.

Een dag na de overwinning op Wales tijdens het EK, waren alle speelsters van Nederland aanwezig bij de open training voor publiek. Ook Veerle Buurman, die uit voorzorg was gewisseld, sloot aan bij de uitlooptraining van de Oranje Leeuwinnen. De basisspeelsters van de wedstrijd van zaterdag verlieten het veld na korte tijd om achter de boarding op de hometrainers te stappen. De wisselspelers werkten wél een regulier trainingsprogramma af.

Speech van Nigel de Jong

Vlak voor de training van de Oranje Leeuwinnen nam KNVB-directeur Nigel de Jong even de tijd om het team toe te spreken. Aan Sportnieuws.nl liet hij weten dat hij "inderdaad genoten heeft." Kort daarna werden hem bij Stadion Lachen een aantal vragen gesteld door de omroepster. Hierbij onderstreepte hij het belang van de 3-0 zege. "Dat zorgt voor een glimlach. We zitten in een moeilijke poule, er komen nog twee belangrijke duels aan, dus zo’n goede start is héél belangrijk."

De oud-international van het mannenteam heeft zelf ook de nodige ervaring met eindtoernooi. In totaal was hij aanwezig bij één WK en drie EK's. Hij speelde tussen 2004 en 2015 in totaal 81 interlands voor Oranje. Zijn absolute hoogtepunt was de WK-finale in 2010, waar hij vooral opviel met een bijzondere karatetrap. Hij weet dat er de nodige druk bij zo'n toernooi komt kijken. "Bij Oranje zijn de verwachtingen altijd hoog. Niet alleen van de buitenwereld, ook binnen de selectie."

Opmerkelijke rol bij Jong Oranje

De rol van De Jong is deze zomer plots een stuk meer zichtbaar. Hij was aanwezig bij het gewonnen EK van Oranje onder 19, liet van zich horen op het EK van Jong Oranje en is nu ook bij de Oranje Leeuwinnen in Zwitserland aanwezig. Zijn rol was echter vooral opmerkelijk bij Jong Oranje, toen hij het nodig achtte om de jonge talenten toe te spreken.

"Kijk om je heen. Kijk wat er allemaal voor je gedaan wordt. En kijk wat jullie laten zien in het oranje shirt", foeterde De Jong richting de spelers van Jong Oranje, volgens het AD, na de valse start tegen Finland en Denemarken een paar stappen harder te gaan lopen. Wat ze tot toen brachten, daar kom je op een eindtoernooi niet mee weg. Prompt werden Oekraïne en Portugal op karakter verslagen.

'Donderspeech slaat als een tang op varken'

Vooralsnog hebben de Oranje Leeuwinnen dat niet nodig, na de klinkende zege op Wales. Andries Jonker gaf eerder al aan dat dat überhaupt niet nodig gaat zijn. "Een donderspeech geef je als je niet tevreden bent over de instelling. Maar dat zou bij deze meiden echt slaan als een tang op een varken. Ik heb nooit meegemaakt dat ze er even geen trek in hadden of lui waren", vertelde Jonker na de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland.

EK in Zwitserland

Het EK-programma van Oranje is sinds zaterdagavond écht begonnen. De komende week volgen de krakers tegen Engeland op 9 juli en de spannende slotwedstrijd in de groepsfase tegen Frankrijk op 13 juli in Bazel.