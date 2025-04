Schorsing voor voetbalster FC Barcelona na 'ongepaste aanraking' bij tegenstandster

Een speelster van de vrouwelijke tak van Barcelona is geschorst. Mapi Léon betastte in februari 2025 tegenstandster Daniela Caracas van Espanyol op een intieme plek en stelde ook nog eens een bizarre vraag. De voetbalbond heeft na onderzoek de 'ongepaste aanraking' veroordeeld.

Leon tastte in het kruis van Caracas. Ze stelde deze vraag: "Heb jij een piemel?" Caracas reageerde op het moment niet en ook de speelster van FC Barcelona kwam er mee weg, omdat de wedstrijdleiding het niet zag. Maar de beelden werden veelvuldig gedeeld op sociale media, wat alsnog voor de nodige kritiek zorgde.

Reactie van de clubs

Espanyol voelde zich een dag later genoodzaakt om te reageren. “Espanyol wil zijn totale afkeur uitspreken over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens de wedstrijd. Wij vinden de actie onacceptabel en ze mag niet ongezien blijven”, schrijft de club.

Been

Ook Barcelona kwam met een statement, waarin Leon ontkende haar opponente op een intieme plek te hebben geraakt. Het ging volgens haar om het been van Caracas. "De beelden spreken voor zich", stelde ze.

"Op geen enkel moment heb ik, of had ik de intentie om, de lichamelijke privacy van mijn collega te schenden. Er was geen contact met haar genitaliën en ook was die bedoeling er niet. Ik beklemtoon dat dit gewoon een spelsituatie was, die te klein was voor alle belangstelling die er inmiddels voor is."

Twee duels schorsing

Een comité heeft zich over de situatie gebogen en komt tot het verdict dat Leon twee duels moet missen, die tegen Atletico Madrid en Sevilla. Ze wordt bestraft vanwege 'onsportief gedrag'. Leon klopte aan bij het Spaanse arbitragehof (Corte Española de Arbitraje) en kreeg daar nul op het rekest.

Espanyol vindt het ook kwalijk dat Caracas online de nodige drek over haar heen krijgt. Zij zou honderden keren zijn beledigd. "Dat verontrust ons. In plaats van te focussen op de ongewenste actie, gaat de aandacht op social media naar zaken die niets te maken hebben met het voorval en de ernst ervan."