Voetbalmoeder Monica Geuze stellig over 'mannensport': 'Met een zoontje liep ik niet tegen deze problemen aan'

Presentatrice Monica Geuze is hét gezicht van een nieuwe KNVB-campagne die ouders aanspoort om hun dochters aan te melden voor voetbal. Hoewel het voor veel ouders vanzelfsprekend is om hun zoon naar een voetbalclub te sturen, blijft dat bij dochters vaak achterwege. Sportnieuws.nl sprak met Geuze over de problematiek voor vrouwenvoetbal.

Als boegbeeld van de actie richt Geuze zich specifiek op ouders van kinderen tussen de zes en twaalf jaar. Ze wil hen laten zien hoe waardevol het is voor een kind om deel uit te maken van een voetbalteam, ongeacht geslacht. Vanuit haar persoonlijke ervaring als moeder van een voetballende dochter hoopt ze ouders te inspireren en overtuigen dat voetbal niet alleen leuk en gezond is, maar ook bijdraagt aan sociale en persoonlijke ontwikkeling. Zo hoopt de KNVB een stap te zetten richting meer gelijkheid in de sport.

Dit is Vivianne Miedema: relatie met oud-teamgenote, topscorer van Oranje en twijfels over eigen lichaam Vivianne Miedema heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd, maar haar weg naar succes vergde ook enorm veel mentale kracht. Meerdere keren moest ze maandenlang revalideren, waarbij haar grote liefde Beth Mead een steunpilaar voor haar was. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest invloedrijke speelsters in de geschiedenis van de Oranje Leeuwinnen.

Wat is de belangrijkste reden dat er meer aandacht moet komen voor meidenvoetbal?

"Om de vicieuze cirkel, waarbij jonge meiden er in eerste instantie al niet voor kiezen om te gaan voetballen, te doorbreken. Door het gebrek aan volledige meidenteams zal het altijd een door mannen gedomineerde sport blijven, waardoor de drempel voor vrouwen steeds hoger zal worden en je zo maar door blijft gaan."

Heb je zelf ervaring met meidenvoetbal en heeft dat jouw enthousiasme beïnvloed?

"Mijn dochter zit op voetbal. Het is haar met de paplepel ingegoten. Voor haar was het vanzelfsprekend dat ze wilde voetballen, maar ik merk wel dat je met een dochter op voetbal tegen andere dingen aanloopt dan wanneer ik een zoon zou hebben."

Trap je zelf ook weleens een balletje?

"Nee, ik vind het heerlijk om te kijken. Als opwarming voor de training of wedstrijd vind ik het leuk om met mijn dochter een balletje over te schoppen. Meer dan dat moet je me ook niet vragen, haha."

Emotionele Oranje Leeuwin (34) in de wolken na historische mijlpaal: 'Ik ben dankbaar voor dit lijf' Voor Sherida Spitse was het dinsdag een hele speciale avond. De interland tegen Oostenrijk (3-1 winst) was haar 241ste interland voor de Oranje Leeuwinnen en daarmee is zij nu de Europese voetbalster met de meeste wedstrijden voor haar land.

Je vriend James Lawrence bevindt zich in het circuit van het profvoetbal: denk je dat hij (of andere mannelijke voetballers) hier nog een belangrijk aandeel in kan hebben?

Dat zou kunnen. Al denk ik dat je in dit geval meer bereikt wanneer je vrouwen zelf als voorbeeld gebruikt. Van een ervaringsdeskundige neem je toch meer aan dan van een man die geen enkel probleem dat jij ervaart zelf heeft ervaren.

De campagne met jou als gezicht is een stap in de goede richting. Welke andere maatregelen moeten volgens jou worden genomen om meidenvoetbal verder te stimuleren?

"Het zou mooi zijn als voetbal sneller zou worden geopperd bij meisjes, wanneer ze zich gaan oriënteren over welke sport ze uit zouden willen oefenen. Het stigma van 'mannensport' moet er een beetje af, met als belangrijkste punt natuurlijk: plezier staat bovenaan."

"Het is een sport met ontzettend veel facetten en heel belangrijke leerzame stukken voor jonge kinderen. Het omgaan met je teamgenoten, maar ook met verlies dealen en winst kunnen vieren. Elkaar netjes een hand geven aan het einde van de wedstrijd en een van de belangrijkste dingen: het zelfvertrouwen van de kinderen."

Openhartige Oranje Leeuwin kondigt voetbalpensioen aan: 'Dan hang ik mijn schoenen aan de wilgen' Oranje Leeuwin Renate Jansen is met haar club PSV hevig in de strijd om de landstitel, maar de sterspeler van de Eindhovenaren denkt inmiddels ook al over haar toekomst. Ze heeft zelf al een idee wanneer ze met voetbalpensioen gaat. "Ik ben belangrijk, maar soms is het ook goed en tijd om te stoppen", zegt Jansen voor de camera van Sportnieuws.nl.

Hoe zijn de reacties in het Nederlandse voetballandschap tot nu toe op deze campagne?

"Ik had me onbewust, doordat het internet niet altijd een leuke plek is, voorbereid op negatieve reacties als ‘lekker belangrijk dit’, maar ik was vol verbazing toen ik alle positieve reacties op de campagne las. Juist uit de voetbalwereld vond men het een mooi initiatief en ook veel vrouwen die vroeger zelf gevoetbald hebben. Zij liepen tegen dezelfde problemen en tegenslagen aan, maar ze vertelden ook hoeveel voetbal voor hen in hun jeugd betekent heeft."

Waarom is het belangrijk om uiteindelijk volledige meidenteams te krijgen?

"Het is fantastisch dat mijn zesjarige dochter nu in een gemixt team speelt, alleen dit kan natuurlijk bij een sport maar tot een bepaalde leeftijd. Op een gegeven moment hebben de jongens een fysiek voordeel, wat automatisch betekent dat de meiden achterblijven. Als je dan als ‘slechtste’ of ‘vertrager’ van het team wordt gezien, gaat vanzelfsprekend de lol er op een gegeven moment."

"Dat zal dan weer resulteren in meiden die stoppen met voetbal. Als er volledige meidenteams zijn, zonder dat meiden van verschillende leeftijden maar bij elkaar worden gegooid puur omdat ze meiden zijn, dan kunnen alle meisjes zich op hun eigen manier maar op hetzelfde niveau als hun leeftijd en gendergenoten ontwikkelen."

Oranje Leeuwin vecht zich terug uit diep dal: 'Moeilijkste periode uit mijn carrière' Na tien maanden afwezigheid is Victoria Pelova eindelijk terug bij de Oranje Leeuwinnen. De middenvelder van Arsenal is na een lange revalidatieperiode weer bij de selectie van Andries Jonker gehaald. Pelova scheurde vorig jaar in juni haar voorste kruisbandblessure, maar heeft zich knap teruggevochten. "Viv (Vivianne Miedema, red.) is zelfs een keer teruggevlogen om mij te bezoeken", vertelt ze.

Wat is jouw kernboodschap van deze campagne aan ouders van jonge meiden die interesse hebben in voetbal?

"Stop meteen met die twijfel. Het is belangrijk dat je kind een sport doet waar ze blij van wordt. Het is niet alleen een jongenssport en het voetballen verenigt ontzettend. Ook: het is leuk zolang het leuk is. Is het dat op een gegeven moment niet meer, dan is het natuurlijk nooit definitief. Maar dit is met iedere sport natuurlijk het geval."

Heeft je dochter ook de ambitie om de ‘nieuwe Lieke Martens’ of andere speelster te worden?

"Die ambitie heb ik haar nooit uit horen spreken. Ze is zes jaar en weet dat ik het alleen maar belangrijk vind dat ze het naar haar zin heeft en bijvoorbeeld leert te werken aan haar zelfvertrouwen, maar ook wat discipline opbouwt. Als zij morgen niets meer met voetbal heeft, dan is ook dat wat het is. Plezier staat boven presteren."