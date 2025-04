Speelster van stuntploeg omringd door juichende leerlingen: 'Gaan de hele week apenkooien'

Het is de vrouwen van Saestum niet gelukt om de finale van de KNVB Beker te halen. De amateurploeg uit Zeist verloor in eigen huis met duidelijke cijfers van FC Twente: 1-5. Aanvoerster én juffrouw Marijn Nijland was trots op haar ploeg.

Nijland is gymdocent op twee scholen. Haar leerlingen waren aanwezig op het sportcomplex en moedigden hun juffrouw aan. Toen Nijland naar ESPN liep voor een interview na de wedstrijd, nam ze haar volledige achterban mee. "Alle twee de scholen zijn volledig uitgelopen", lacht ze voor de camera.

Emotionele Oranje Leeuwin (34) in de wolken na historische mijlpaal: 'Ik ben dankbaar voor dit lijf' Voor Sherida Spitse was het dinsdag een hele speciale avond. De interland tegen Oostenrijk (3-1 winst) was haar 241ste interland voor de Oranje Leeuwinnen en daarmee is zij nu de Europese voetbalster met de meeste wedstrijden voor haar land.

Juf Marijn

FC Twente won met 5-1, maar in de eerste helft was de wedstrijd toch nog spannend. Na een vroege achterstand kwam Saestum op een gelijkspel. "Uitendelijk waren ze een maatje te groot. Maar ik vond dat we in de eerste helft ontzettend goed hebben gespeeld. Ik ben ontzettend trots op het team, we hebben het zo goed gedaan. Die 1-1, dat is zo lekker. Dan voel je, waarom niet?"

Maar op de warme aprildag is fitheid ook van groot belang. "Dan merk je dat het weer mee gaat spelen. Zij trainen vaker. Wij hobbyen maar gewoon. Misschien dat ik achteraf denk van, het zat erin. Maar nu ben ik vooral heel trots op de meiden. Die 1-1 was goud. Dit gaan we ons leven niet meer vergeten."

Dit is Vivianne Miedema: relatie met oud-teamgenote, topscorer van Oranje en twijfels over eigen lichaam Vivianne Miedema heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd, maar haar weg naar succes vergde ook enorm veel mentale kracht. Meerdere keren moest ze maandenlang revalideren, waarbij haar grote liefde Beth Mead een steunpilaar voor haar was. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest invloedrijke speelsters in de geschiedenis van de Oranje Leeuwinnen.

Apenkooien

De leerlingen van Nijland renden het veld op na de wedstrijd. "Bizar. Ze rennen ook opeens naar de camera. Ik dacht waarom niet, let's go!", waarop iedereen begint de juichen. "Ze zijn heel leuk en heel lief. Ik denk dat we de hele week gaan apenkooien."

Grote zorgen om blessure Oranje Leeuwin Vivianne Miedema richting EK: 'Ze heeft zoveel pech met haar lichaam' Bondscoach Andries Jonker uitte zijn zorgen over de blessure van Vivianne Miedema, de topscorer van het Nederlands elftal. "Viv is vaak heel nuchter, maar de teleurstelling druipt ervan af", lichtte Jonker toe tijdens een online persconferentie. Het uitvallen van Miedema was dé smet op de avond voor de Oranje Leeuwinnen, die met 3-1 wonnen van Oostenrijk.

Rijke geschiedenis Saestum

Saestum lijkt misschien een onbekende naam in het voetbal, maar dat is het niet. Voor de professionaliseringsslag in het vrouwenvoetbal werd Saestum liefst negen keer landskampioen, de laatste keer in 2008. Voormalig voetballer Anouk Hoogendijk speelde ook haar eerste wedstrijden voor Saestum. "Ik denk dat we Saestum weer op de kaart hebben gezet."