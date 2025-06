Lieke Martens heeft in een mooi aflevering van Andere Tijden Sport haar ploeggenoten van vroeger ontmoet. Als 5-jarige voetbalster was zij de enige speelster in een team met jongens. Eén van haar ex-teamgenoten werd succesvol in een andere sport.

Van haar 5de tot haar 13de speelde de 160-voudig Oranje-international voor de Limburgse amateurploeg RKVV Montagnards. Ze maakte haar eerste stappen als voetbalster in de ploeg, die al snel doorhad dat Martens talent had. Voor het eerst wordt ze herenigd met haar jeugdteam.

"Ja, ik herken ze allemaal nog", vertelt ze in haar kleedkamer. De speelster van Paris Saint-Germain geeft haar ex-teamgenoten een hand en is hun namen nog niet vergeten. "Maar ik heb alleen nog het beeld van toen ik met ze speelden."

Frustratie

De 32-jarige voetbalster groeide op in een tijd waarin het helemaal niet normaal was om een droom te hebben om profvoetbalster te worden. Maar haar jeugdteam had haar er graag bij. "De tegenstander zag dan een meisje. 'Een meisje! Ja die kunnen we wel hebben'. En dat duurde dan twee minuten en daarna was er vooral frustratie. Dan kwam er af en toe een doodschop die je moest ontwijken", vertelt een teamgenoot.

Bekende teamgenoot

Een andere teamgenoot heeft een bekend gezicht. Hij behaalde na zijn carrière als amateurvoetballer succes in een andere sport. Luc Peters heeft op het hoogste niveau gedart. Hij speelde in het verleden tegen topdarters als Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode. Tussen 2021 en 2023 stond Peters drie keer op de UK Open.

BUNTING BRUSHES PETERS ASIDE!



Stephen Bunting is the latest player to progress to round three in Barnsley!



'The Bullet' reels off five legs without reply to dispatch Luc Peters, with the help of a 152 finish!



Up next 👉 Jonny Clayton v Steve Beaton

📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 pic.twitter.com/ZMVpOaVFGq — PDC Darts (@OfficialPDC) February 12, 2023

One of the guys

"Zij was gewoon echt goed", vertelt hij over zijn ex-teamgenoot. "Techniek, inzicht, ze was gewoon one of the guys, om het zo maar te zeggen. Die speelde iedereen eruit. Af en toe liep dat bij sommigen wel wat frustratie op. Dat kan ik mij nog goed herinneren."

"Maar jullie kwamen wel vaak voor mij op hoor", reageert Martens. Haar teamgenoten hadden goed door dat ze Martens moesten beschermen, "want anders hadden wij nooit iets gewonnen". De oud-speelster van FC Barcelona voelde zich helemaal thuis in het team. "Ik heb mij absoluut nooit anders gevoeld. Maar dat kwam denk ik ook doordat zij mij eigenlijk als one of the guys behandelden. Het was gewoon gezellig."

De trailer van de Andere Tijden Sport-aflevering met Lieke Martens én Luc Peters: