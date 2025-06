Voormalig Oranje Leeuwin Lieke Martens heeft een boekje open gedaan over de opofferingen die ze moest doen voor haar voetbalcarrière. Ze moest veel dingen laten om haar droom na te jagen.

Dat vertelt ze in Burning Questions met scheidsrechter Shona Shukrula. "Ik heb vooral op sociaal vlak veel moeten laten", geeft de topvoetbalster toe. "Ik heb veel mooie momenten moeten missen met familie en vrienden."

Heel eenzaam

Dat viel haar zwaar. "Ja, ik ben ook wel heel eenzaam geweest", vervolgt de 32-jarige aanvalster van Paris Saint-Germain. "Ik heb twaalf jaar alleen in het buitenland gewoond. Dus heimwee was ook wel echt een rode draad in mijn carrière."

Martens begon haar profcarrière bij Heerenveen en VVV-Venlo. Daarna kwam ze via België, Duitsland en Zweden in 2017 terecht bij FC Barcelona. In 2022 maakte ze de overstap naar PSG.

Moeder

Nu ze terugkijkt beseft ze pas hoe moeilijk dat was. "Ik snap niet hoe ik dat ooit heb gedaan." Die realisatie heeft ook te maken met de geboorte van haar eerste kind. "Nu, met mijn familie en mijn kleintje, denkt ik: daar wil je toch altijd bij zijn."

Martens en haar man Benjamin van Leer werden in februari ouders van zoontje Lowen. Voor haar zwangerschap nam de 160-voudig international afscheid van de Oranje Leeuwinnen. Op 31 mei 2024 kwam ze voor het laatst in actie. In 2017 werd ze met de nationale vrouwenploeg kampioen van Europa. Twee jaar later werd ze uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld.

EK in Zwitserland

Voor de Oranje Leeuwinnen staat er dit jaar weer een eindtoernooi op de kalender. Volgende maand wordt het EK voetbal in Zwitserland afgewerkt. Nederland zit dan in de poule met Frankrijk, Engeland en Wales.