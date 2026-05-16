De dames van FC Twente hebben voor een stunt gezorgd op het Kasteel door de vrouwen van PSV te verslaan tijdens de strafschoppenserie in de bekerfinale. PSV leek tijdens de reguliere speeltijd met een 2-0 voorsprong lange tijd op een bekerwinst af te stevenen, maar Jaimy Ravensbergen nam een heldenrol op zich toen zij in de laatste zes minuten tweemaal scoorde. PSV verloor alle vier van de laatste bekerfinales.

Na wat kansen aan beide kanten, kwam PSV al gauw op 0-1 voorsprong. Na iets langer dan een kwartier speeltijd bracht Liz Rijsbergen de Eindhovenaren op voorsprong. Toen Rijsbergen in de tweede helft tekende voor haar tweede doelpunt, leek het duel wel gespeeld. In de laatste tien minuten waren meegereisde PSV-fans er dan ook zeker van dat PSV de dubbel binnen zou slepen.

Dat besloten zij te uiten door de tekst 'helemaal niets in Enschede' vanaf de tribunes te scanderen. Dat leek voor wat extra motivatie te zorgen bij de dames van Corina Dekker, die ineens een boost kregen. Zes minuten voor tijd bracht Jaimy Ravensbergen de spanning terug in het duel. Toen zij in de negentigste minuut ook de 2-2 scoorde, zorgde ze voor ongeloof bij zowel haar eigen team als de dames van PSV. Het lukte geen van beide teams in blessuretijd het beslissende doelpunt te maken, waardoor een verlenging de winnaar moest bepalen.

Strafschoppen

Beide ploegen verzetten bergen tijdens de verlenging. De kramp sloeg dan ook zichtbaar toe bij een aantal speelsters, maar het lukte geen van hen de beslissende te maken. Omstreeks zeven uur werd de verlenging dan ook afgefloten en moesten strafschoppen gaan bepalen wie de bekerwinnaar zou worden.

FC Twente liet een strafschop onbenut, maar de landskampioen liet er twee onbenut, waardoor De Tukkers er met de winst vandoor gingen en de vloek van PSV in leven houden. De dames van PSV verloren liefst alle vier van hun laatste bekerfinales.

'Kan bijna huilen'

"We zijn altijd een goed team en spelen met karakter. Dat hebben we vandaag laten zien", liet doelpuntenmaakster Ravensbergen na afloop in gesprek met ESPN weten over haar team, dat kampt met veel blessureleed. "Ik heb kippenvel en kan eigenlijk bijna huilen, omdat ik zo trots ben op wat we vandaag hebben laten zien."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover