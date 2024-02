Nederlandse waterpolosters herstellen zich van WK-nederlaag en rollen Kazachstan op

De Nederlandse waterpolosters hebben zich goed hersteld van de nederlaag tegen de Verenigde Staten op het WK. Dinsdag werd Kazachstan met dikke cijfers opgerold.

In het water in Qatar werd het liefst 27-4 voor Nederland, dat daarmee even bovenaan staat in Groep A. Amerika kan bij een zege op Brazilië de koppositie weer overnemen.

Nederland is regerend Europees- en wereldkampioen, maar werd wel ingedeeld bij record- en olympisch kampioen Verenigde Staten (zeven wereldtitels). De nederlaag in de eerste wedstrijd op het WK was dus meteen een topper, die verloren werd door Nederland.

Niks aan de hand

Maar er is nog niks aan de hand voor de Nederlandse vrouwen, zeker niet na de dikke zege op Kazachstan en een wedstrijd tegen Brazilië nog op het programma. De nummers 1 van de 4 groepen gaan naar de kwartfinales, de nummers twee en drie strijden onderling tegen elkaar om de vier andere tickets voor de kwartfinale.

Plek twee is voldoende

Mocht Amerika van Brazilië en later van Kazachstan winnen, wat in de lijn der verwachting ligt, dan zal Nederland genoegen moeten nemen met plek twee en zich via een play-off in de achtste finales moeten plaatsen voor de kwartfinale. Donderdag speelt Nederland tegen Brazilië en Amerika tegen Kazachstan.

Al geplaatst voor de Spelen

De Nederlandse vrouwen zijn al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Amerika is daar de titelverdediger.