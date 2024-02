Nederlandse waterpolosters verliezen na penalty's van Hongarije in kwartfinale WK

De Nederlandse waterpolosters zijn maandagmiddag uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK. Hongarije was na penalty's met 5-4 te sterk voor Oranje, nadat het in de reguliere speeltijd 8-8 werd.

Nederland kwam met 3-1 achter tegen Hongarije, dat met veel genaturaliseerde speelsters aan de aftrap verscheen. Na de eerste twee kwarten stond het 4-2 voor de Hongaren.

In het derde kwart zorgde de 19-jarige Lola Moolhuijzen voor de aansluitingstreffer: 4-3. Zij behoort tot de toptalenten van de waterpolowereld. Even later was het Lieke Rogge die er 4-4 van maakte. Vlak voor het einde van het derde kwart kwam Hongarije wel weer op voorsprong: 5-4.

Hongarije kwam in het vierde kwart met 6-4 voor, waarna Oranje snel weer de aansluitingstreffer maakte: 6-5. Het bleef tot het einde spannend, want Hongarije stond vlak voor tijd met 8-7 voor. Met nog acht seconden op de klok werd het 8-8.

Penalty's

Het werd 5-4 na penalty's voor Hongarije.

Uitslagen

De Nederlandse waterpolosters rekenden in de vorige ronde met China af (16-14). In de groepsfase won Oranje overtuigend van Kazachstan en Brazilië en verloor het nipt van de Verenigde Staten.