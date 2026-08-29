Karolien Florijn heeft zaterdag op het WK roeien in eigen land de finale van de skiff bereikt. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos werd de olympisch kampioene tweede in haar halve finale, achter de Britse Lauren Henry.

Henry was met een tijd van 7.14,58 duidelijk de snelste, Florijn finishte bijna tien seconden later in 7.23,96. Voor plaatsing voor de finale was dat ruimschoots voldoende, waardoor de Nederlandse in de slotfase ook wat energie kon sparen.

Ook in de andere halve finale ging het er rap aan toe: daar trok de Ierse regerend wereldkampioene Fiona Murtagh aan het langste eind, voor de Servische Jovana Arsić. Florijn weet daardoor tegen wie ze zondag om 13.52 uur de strijd aangaat om de wereldtitel.

Lange tijd in het spoor van Henry

Florijn nam bij de start direct een halve bootlengte voorsprong op Henry, maar moest die in het middenstuk van de race prijsgeven. De Britse nam de leiding over en liep vervolgens verder uit, waardoor ze uiteindelijk bijna tien seconden voor de olympisch kampioene over de finish kwam.

Het was niet de eerste confrontatie tussen de twee dit toernooi: ook in de kwartfinale duelleerden Florijn en Henry met elkaar. Daarin hield de Nederlandse lang de leiding vast, maar besloot ze in de slotfase haar krachten te sparen toen Henry haar voorbijging.

Tweevoudig wereldkampioene

Florijn werd al twee keer wereldkampioen in de skiff en pakte in 2024 in Parijs de olympische titel. Na die Spelen legde ze een jaar lang haar roeicarrière stil, voordat ze dit seizoen weer terugkeerde op het hoogste niveau.

WK in eigen land

Voor Nederland past de finaleplek van Florijn in een sterk WK op eigen bodem. Eerder dit weekend pakten Lennart van Lierop, Eli Brouwer, Gert-Jan van Doorn en Rik Rienks al zilver in de vierzonder, op nipte achterstand van de Verenigde Staten.

Ook de vrouwen wisten in het Amsterdamse Bos voor succes te zorgen: de vierzonder pakte brons, terwijl de dubbelvier met Tessa Dullemans, Lisa Bruijnincx, Margot Leeuwenburgh en Marieke Keijser de wereldtitel prolongeerde. Simon van Dorp en Melvin Twellaar pakten bovendien goud, terwijl Benthe Boonstra en Roos de Jong met zilver huiswaarts keren.