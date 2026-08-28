Roeiers Simon van Dorp (29) en Melvin Twellaar (29) hebben de wereldtitel in de dubbeltwee veroverd bij de WK roeien in Nederland. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos bleven de Nederlanders de boten uit Servië en België ruim voor. Roeisters Benthe Boonstra (25) en Roos de Jong (33) moesten genoegen nemen met het zilver.

De roeiwedstrijden van vrijdag op de wereldkampioenschappen op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos zijn vanwege de barre weersomstandigheden. Dat meldde de wereldroeibond halverwege de wedstrijddag. Vanuit het KNMI geldt code geel in heel Nederland vanwege kans op stevige onweersbuien, met daarbij mogelijk windstoten, hagel en veel regen in korte tijd.

Toch hervat

De roeiwedstrijden op de Bosbaan lagen door onweersbuien bijna twee uur lang stil. Na de hervatting werden de A-finales naar voren gehaald, waardoor Van Dorp en Twellaar uiteindelijk met 'slechts' een uur en twintig minuten vertraging startten. Bij hun start brak de zon net door.

Het Nederlandse duo greep een kleine voorsprong vanaf de start, maar kreeg in het middendeel flinke tegenstand van de Servische boot. In de laatste 500 meter wisten Van Dorp en Twellaar hun voorsprong uit te diepen tot ruim 3 seconden.

Zilver voor De Jong/Boonstra

Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos eindigden Boonstra en De Jong nipt achter de Ierse vrouwen Zoe Hyde en Margaret Cremen. Zwitserland werd derde. Het Nederlandse duo had de beste start, maar werden flink uitgedaagd door de Ierse boot. De voorsprong van Nederland was lange tijd minder dan een seconde. In de laatste 250 meter pakten de Ieren een lichte voorsprong, die aan de eindstreep was uitgebreid tot een halve bootlengte.

Boonstra en De Jong werden in 2025 wereldkampioen in de dubbeltwee in Shanghai. Boonstra werd eerder ook olympisch- en wereldkampioen in de vierzonder. De Jong won in Parijs in 2024 olympisch zilver in de dubbelvier, en in Tokio in 2021 brons in de dubbeltwee.

Eerste titel

Het is de eerste wereldtitel voor TeamNL op de WK in eigen land. Twellaar werd al eens wereldkampioen in de dubbeltwee, waarin hij ook twee keer olympisch zilver veroverde. Voor Van Dorp is het de eerste grote titel in zijn carrière. Hij won op de Olympische Spelen in Parijs in 2024 brons in de skiff en werd dit jaar bij Twellaar in de dubbeltwee gevoegd.

Van 24 tot en met 30 augustus vinden de WK roeien plaats in het Amsterdamse Bos in Amstelveen. De olympisch kampioene in de skiff, Karolien Florijn, heeft vrijdag de halve finale bereikt. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos roeide de Nederlandse in duel met de Britse Lauren Henry naar de tweede plaats. Zaterdag komt Florijn opnieuw in actie, in de halve finales. Een eventuele finale volgt zondag.