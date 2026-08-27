Kiran Badloe werd in 2021 olympisch kampioen, maar zag de discipline waarin hij goud won kort daarna volledig verdwijnen. De overstap naar IQFoil kostte hem uiteindelijk een plek op de Spelen van Parijs, maar toch is de windsurfer blij dat zijn sport op de schop ging. "Anders had ik gezegd: 'Het is een mooie carrière geweest…'", vertelt hij vlak voor het WK IQFoil aan Sportnieuws.nl.

Terwijl Badloe zich voorbereidt op het WK in Weymouth, maakt hij in Noordwijk - tegenwoordig zijn thuisbasis - tijd vrij om de pers te woord te staan. De inmiddels 31-jarige windsurfer, die precies één dag nadat hij zich mogelijk wereldkampioen mag noemen zijn 32ste verjaardag viert, kampte dit voorjaar met een keelontsteking. Daardoor sliep en at hij minder dan hij gewend was en verloor hij de nodige kilo’s.

"Het heeft me wel een paar weken gekost om weer op mijn normale gewicht te komen. Het was even vervelend, maar dat is inmiddels alweer een tijdje geleden. Fysiek ben ik weer terug op mijn oude niveau, dus ik mag dat straks niet als excuus gebruiken", lacht hij.

Vaderschap

Vorig jaar werd Badloe vader van een dochter. Dat heeft zijn leven als topsporter naar eigen zeggen 'best wel veel veranderd'. "Gelukkig hebben we het zo kunnen inrichten dat het voor mij ideaal is. Thuis waren we het er allemaal over eens dat mijn vrouw zou stoppen met werken. Sinds een jaar stemmen we als gezin alles af op mijn agenda. Dat is echt heel fijn, omdat ik op die manier het beste van beide werelden kan combineren."

"Ik kan heel veel trainen zonder veel van huis te zijn, omdat thuis met mij meegaat", vervolgt de drievoudig RS:X-wereldkampioen. Zijn dochter lijkt bovendien duidelijk de genen van haar vader te hebben meegekregen. "Het is echt een waterratje. Soms kom ik thuis nadat ik ben wezen golfsurfen en leg ik mijn plank op de grond. Dan springt ze er meteen op. Het zou leuk zijn als ze de sport gaat beoefenen, maar ik zal haar daar zeker niet in pushen."

'Dan kan ik echt wel hoge ogen gooien'

Over anderhalve week gaat het WK IQFoil van start in Engeland. Over zijn kansen daar is Badloe realistisch. "Ik heb op momenten laten zien dat ik heel goed met de top mee kan doen. Als ik dat zes dagen lang doe, kan ik het WK winnen." Hij plaatst daar direct een kanttekening bij. "Ik heb ook momenten gehad waarop ik minder constant was. Als ik dat zes dagen lang doe, gaat het niet de goede kant op. Maar als ik geen gekke dingen doe, kan ik echt wel hoge ogen gooien."

Waar het volgens hem aan ligt dat hij nog niet altijd even constant is? "De vorige discipline die ik beoefende, was echt een ingeslepen routine. Binnen deze klasse merk ik dat ik nog wat nieuwer ben dan de meeste anderen. De routines uit mijn vorige discipline staan behoorlijk haaks op wat er nu moet gebeuren op het gebied van technische vaardigheden en strategie. Ik moet dus tegelijkertijd iets nieuws aanleren én het oude patroon zien af te leren."

'Verandering kwam op het perfecte moment'

Toch kwam het Badloe eigenlijk goed uit dat de olympische discipline binnen zijn sport volledig veranderde, ondanks dat hij moest leren omgaan met een compleet nieuwe surfplank. "Ik had al duizenden uren op mijn vorige plank gemaakt. Elke dag wist ik precies wat ik moest doen en hoe ik mijn training moest afwerken. Ik hoefde het alleen uit te voeren en kon daarna weer naar huis. Toen de sport veranderde, kwam ik iedere dag weer iets nieuws tegen waar ik de volgende dag mee aan de slag kon."

"Ik denk dat ik juist door die verandering nog elke dag aan het varen ben", vervolgt Badloe. "Als die verandering er niet was geweest, kan ik eigenlijk met zekerheid zeggen dat ik nu, of misschien al veel eerder, had gezegd: 'Jongens, ik vind het een mooie carrière geweest. Ik hang mijn surfplank aan de muur.' Die verandering kwam op het perfecte moment."

Expeditie Robinson

De Spelen van 2024 in Parijs moest de olympisch kampioen van drie jaar eerder aan zich voorbij laten gaan. Zijn lege agenda bood ruimte voor een nieuw avontuur: Expeditie Robinson. Na weken van afzien won Badloe het populaire televisieprogramma. "Toen ik twaalf was, keek ik daar met mijn ouders naar en zei ik: 'Ik wil daar ook ooit aan meedoen.' Ik wist toen helemaal niet dat je daarvoor een bekende Nederlander moest zijn. Het is dus wel grappig dat het jaren later daadwerkelijk gebeurde."

Toch had hij zijn Robinson-titel maar wat graag ingeruild voor deelname aan de Spelen. "Maar het was een mooie toevoeging aan dat jaar, omdat ik het al sinds jongs af aan wilde. Het was eigenlijk een zure situatie waar vervolgens iets moois uit voortkwam.”

Los Angeles 2028

Onlangs werden de kwalificatiecriteria voor de Spelen van 2028 bekendgemaakt. De Nederlandse route naar Los Angeles bestaat uit drie onderdelen: het veiligstellen van een olympisch ticket voor Nederland, het behalen van de door NOC*NSF gestelde limieten en - bij concurrentie van andere Nederlandse surfers - een interne selectie.

Badloe wil zich voorlopig nog niet te veel bezighouden met de Spelen. Mocht hij zich opnieuw kwalificeren, dan belooft hij wel dat hij, net als bij de Spelen van 2021 in Tokio met zijn blauwe avatar-kapsel, weer met iets bijzonders voor de dag zal komen. "Iets wat goed werkte, moet je niet gaan herhalen, want dan kan het alleen maar tegenvallen. Maar, er moet wel een soort warrior spirit komen en die kan ik op verschillende manieren uiten. Misschien is de look daar wel één van."