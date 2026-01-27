Harrie Lavreysen heeft in zijn rijkelijke loopbaan al talloze prijzen gewonnen; van olympische gouden medailles tot de titel van Sportman van het Jaar. De 28-jarige baanwielrenner zou een nieuwe prijs mogen toevoegen aan zijn palmares, maar deze werd op een opmerkelijke manier ingetrokken.

Lavreysen zou namelijk maandag van de Nederlandse Sport Pers (NSP) de prijs krijgen voor Sportpersoonlijkheid van het Jaar. Echter wilde hij de afgelopen weken geen tijd vrijmaken om de onderscheiding in ontvangst te nemen. Daarop besloot de NSP de prijs niet uit te reiken, omdat het 'haaks staat op de geest van de prijs'. Die is bedoeld voor 'zowel de prestatie in de sport als de presentatie in de richting van de media', aldus Gerard den Elt, de algemeen secretaris van de NSP.

Relletje na 'opmerkelijke' beslissing

Dankzij deze beslissing ontstond er een kleine rel. Lavreysens manager Edwin de Vries vindt het namelijk 'opmerkelijk' dat de prijs is ingetrokken, zo laat hij weten via een statement. "Harrie is bijna altijd beschikbaar voor media, maar we hadden nu in januari één keer gekozen voor een rustige periode in aanloop naar de EK. In mijn ogen is het onterecht dat dan deze conclusie getrokken is." Lavreysen had de prijs wel na de EK van begin volgende maand in het Turkse Konya in ontvangst willen nemen.

Den Elt, die de naam van de eigenlijke winnaar niet wil noemen, zegt in een verklaring dat hij er 'alles aan heeft gedaan' om in aanloop naar de NSP-jaarbijeenkomst van maandag een afspraak te maken. "Ik heb geen kritiek op het feit dat iemand geen tijd vrij wil maken, dat is iemands goed recht. Maar dan kun je deze prijs niet winnen, dat past niet."

Illuster rijtje

Lavreysen zou met zijn winst toetreden tot een illuster rijtje met Nederlandse sportgrootheden. Eerder wonnen namelijk onder meer Ireen Wüst, Arjen Robben, Max Verstappen, Sven Kramer, Robin van Persie, Estavana Polman en Arne Slot de prijs voor Sportpersoonlijkheid van het Jaar. De vijfvoudig olympisch kampioen moet dus een jaartje wachten om wederom kans te maken zich in dit rijtje te scharen.